Leonardo | Profumo | aperti ad aggregazioni ma non per la holding

finanza.lastampa

(Di lunedì 6 maggio 2019)pensa a future acquisizioni, ma non per la. Nel corso della presentazione dellaLounge in Borsa Italiana , AlessandroAmministratore Delegato della società attiva nel ...

moneypuntoit : Leonardo apre ad aggregazioni, ma con chi?: @Borsa_italiana @BorsaItalianaIT - mau62b : $FNC - Leonardo Spa: Profumo, ci saranno aggregazioni ma non per holding - mau62b : $FNC - Leonardo Spa: Profumo, offerte per Piaggio Aero? Guardiamo rami manutenzione -