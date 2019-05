Le 50 fermate della metropolitana più belle del mondo

Alto Piemonte - con fermate le condanne per il bagarinaggio della Juve : Si è concluso ieri in Cassazione « Alto Piemonte », il processo sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta nel Nord-Ovest, compreso il business dei boss calabresi della cosca Bellocco-Pesce di Rosarno legato al bagarinaggio dei biglietti della Juve . confermate le condanne per 11 già condannati in appello tra cui Rocco Dominello, figlio di un capomafia arrivato ad assumere un ruolo di spicco tra gli ultrà. Chiesto invece un appello bis per Fabio ...

PlayStation 5 : retrocompatibilità - supporto 8K e hard disk SSD tra le caratteristiche confermate della prossima console di Sony : Sony ha svelato i primi dettagli della prossima console di sua produzione, PlayStation 5. Come riporta Games Industry, il lead system architect Mark Cerny ha svelato in un'intervista a Wired, alcuni dettagli riguardo alla console next-gen.Innanzitutto la console non verrà immessa sul mercato almeno fino al 2020, anche se Sony ha accelerato la distribuzione dei kit di sviluppo per gli studi, in modo che possano già lavorare su titoli per la ...