Di Maio: Siri getta ombre, va rimosso

fattoquotidiano : Di Maio su caso Siri: “Mi meraviglia di tutto questo casino per una poltrona. Si poteva risolvere in due minuti” - petergomezblog : Sondaggio Ipsos per il Corriere, per il 71% degli italiani Siri deve dimettersi. Ancora gradimento alto per Conte (… - Linkiesta : Silenzio sui porti chiusi, navi sequestrate, armi libere. Mentre se un sottosegretario viene indagato, i Cinque Ste… -

"La cosa importante in questo momento è rimuovere quel Sottosegretario (Armandondr) che secondo medellesu tutto il governo. Per farlo spero non si debba arrivare in Consiglio dei Ministri". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Dial Gr1. "Lì noi abbiamo la maggioranza assoluta. Spero che la Lega non sia così irresponsabile" aggiunge. Il governo non rischia sul caso"a meno che non sia la Lega a chiedere una crisi di governo dopo un eventuale voto in CdM".(Di lunedì 6 maggio 2019)