De Luca sul Mattino | Servono i campioni se si vuole fare il salto di qualità | e riportare

(Di lunedì 6 maggio 2019) Un Napoli che vince grazie al Var e a Lorenzo Insigne, si apre così il commento di Francesco Desul. Un rigore trasformato dall’attaccante azzurro consegna la sicurezza del secondo posto e il riscatto per il penalty sbagliato il 3 marzo contro la Juve. Tra i due c’è stata una lunga crisi, i fischi, la sostituzione e la panchina, ma ora tutto sembra essere risolto. Ieri sera solo applausi per il capitano dal pubblico ridotto presente al San PaoloHa dimostrato carattere, questo ragazzo che troppo spesso ha creduto di essere nel mirino. Se il Napoli crede davvero in lui, al di là degli incontri a casa dell’allenatore, ne faccia un simbolo duraturo.Dopo un finale di stagione in cui il Napoli sembra aver ritrovato gli stimoli giusti resta da guardare al futuroBasterà un congruo mercato per far compiere al Napoli il verodiil ...

