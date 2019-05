Bergamo deve preparare un monumento

ilgiornale

(Di lunedì 6 maggio 2019) di Franco Ordine C omunque vada, comunque finisca, è bene che il sindaco di, Giorgio Gori, si prepari a individuare una piazza, un sito in città alta o bassa dove far erigere un bel. ...

LampoMar : RT @edozjg86: Lo dico? Il Genoa deve andare a far punti a Bergamo. Il rigore sbagliato è un bene. Forza #Milan Forza! - RosScappaticci : RT @Kondorob: Molto meglio il pareggio: il Genoa deve andare a Bergamo facendo una partita vera e cattiva. Fondamentale, oltre che per il r… - kcrossover2012 : RT @BergamoBasket: Finale | Pompea @PallacMantovana-Bergamo 87-67 Mantova ne ha avuto di più. Ci aspetta una gara-5 infuocata, ma sarà a ca… -