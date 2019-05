Verissimo | il lutto di Roby Facchinetti | finita l' intervista con la Toffanin | una

Verissimo - Roby Facchinetti : il terribile lutto dopo l'intervista a Silvia Toffanin. Strazio totale : E' un momento molto triste per Roby Facchinetti , il cantante dei Pooh. Poco dopo l'intervista con Silvia Toffanin a Verissimo , su Canale 5, (puntata registrata qualche giorno fa) Facchinetti ha detto addio per l'ultima volta sui social network al giovane Marco. Un grande fan di Roby , che è morto imp

Verissimo - Roby Facchinetti colpito da un lutto : l’annuncio doloroso : lutto per Roby Facchinetti dopo Verissimo : è morto un suo carissimo fan Giusto poco fa è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo di Silvia Toffanin. E tra gli ospiti intervistati dalla conduttrice c’è stato anche Roby Facchinetti , il quale è stato colpito da un lutto . E’ stato lo stesso popolare cantante ad annunciarlo su instagram giusto poco fa, pubblicando un selfie insieme a questo suo grande fan venuto a ...

Roby Facchinetti : lutto dopo l’intervista a Verissimo : Roby Facchinetti in lutto dopo l’intervista a Verissimo: è morto Marco Ore difficili per Roby Facchinetti, il noto cantante dei Pooh. Mentre andava in onda a Verissimo l’intervista registrata qualche giorno fa con Silvia Toffanin, l’artista ha salutato per l’ultima volta sui social network il giovane Marco. Un grande fan di Roby, che è venuto […] L'articolo Roby Facchinetti: lutto dopo l’intervista a Verissimo ...