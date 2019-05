Novara | via Sannino | riecco Viali

Serie C Novara - ritorna Viali in panchina : Sannino esonerato : Novara - Tramite una nota ufficiale, il Novara ha comunicato "l'interruzione della collaborazione professionale con l'allenatore Giuseppe Sannino . Il Club ringrazia in maniera sincera il Mister per l'...

Novara - esonerato Sannino : torna Viali : La sconfitta sul campo del Pisa (3-0) ha lasciato il segno in casa Novara, la società infatti ha deciso di esonerato l’allenatore Beppe Sannino e ha richiamato William Viali, la squadra è impegnata nel campionato di Serie C ma sta attraversando un momento difficile ed adesso dovrà prepararsi per i playoff. Sannino era subentrato proprio a Viali il 19 febbraio scorso, le attese sono state però deluse, per questo motivo è stato deciso ...

DIRETTA/ Conegliano-Novara - risultato 2-0 - streaming Rai : via al 3set - gara-2 - : DIRETTA Conegliano Novara: info streaming video e tv della partita di volley femminile, gara 2 delle finali play off scudetto, oggi 4 maggio 2019.

Diretta Novara Scandicci/ Risultato 0-0 - streaming video Rai : 1set - via! - gara-3 - : Diretta Novara Scandicci streaming video Rai: orario e Risultato live della partita di volley femminile, gara-3 delle semifinali, oggi 22 aprile,.

LIVE Novara-Scandicci volley - Gara-3 Semifinale in DIRETTA : 0-0. Crocevia fondamentale della serie : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Novara-Scandicci, Gara-3 della Semifinale scudetto di volley femminile. Si torna a giocare in Piemonte con la serie sull’1-1 dopo la vittoria in gara-1 delle toscane 3-2 e la risposta della squadra di Barbolini con il 3-1 di gara-1. Partita sulla carta incertissima e comunque decisiva nell’economia della serie. Da una parte una Igor Gorgonzola che sembra aver trovato la chiave giusta ...

Volley femminile - Playoff Serie A1 2019 : semifinali al via! Conegliano favorita contro Monza - tra Scandicci e Novara regna l’equilibrio : L’attesa sta per terminare: si apre domani sera il programma delle semifinali dei Playoff della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Il calendario particolarmente fitto impegnerà le quattro formazioni rimaste in corsa per lo scudetto con sfide ogni due giorni, fino alle eventuali gara-4 e gara-5 in programma giovedì 25 e sabato 27 aprile. A differenza di quanto accaduto nei quarti di finale infatti, serviranno tre vittorie per chiudere ...

Diretta Casalmaggiore Novara/ Risultato live 0-0 - streaming video Rai : 1set - via! : Diretta Casalmaggiore Novara: info streaming video e tv della partita di volley femminile, attesa per l'ultima giornata della regular season di Serie A1.