Moto3 | doppietta Sic58 a Jerez | vince Antonelli proprio dove vinse per la prima volta

(Di domenica 5 maggio 2019)vittorioso e Suzuki secondo in quel di: unada urlo per il teamIl destino a volte si impegna a creare situazioni incredibili. Il teamquest’oggi ne sa qualcosa, dato che è riuscito a piazzare unaincredibile convittorioso e Suzuki secondo,in quel di, pista sulla quale Marco Simoncelli ha vinto la suagara in carriera. Commosso il padre del Sic, il quale a caldo non se l’è sentita di rispondere alle domande dei cronisti. Una gara condizionata da numerose cadute, “inaugurate” da Masia che è uscito di pista sin dai primi giri. Out anche Fenati, Rodrigo e Fernandez, vittima di una caduta spaventosa.L'articoloper laMarco Simoncelli SPORTFAIR.

