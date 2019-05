Mentre ero via finirà il 9 maggio | per gli autori Monica può rimediare agli errori passati

Blastingnews

(Di domenica 5 maggio 2019) Il 9su Rai 1ero via si concluderà con la sesta ed ultima puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena. Durante il penultimo appuntamento, andato in onda giovedì 2, si sono scoperte dal cognato di, Riccardo, delle verità che si ignoravano. Secondo quanto sostenuto dall'uomo, la protagonista non era un'alleata segreta dell'avvocato De Angelis, ma una sorta di 'spia' d'accordo con i fratelli Grossi. Una serie di casi di aborto, infatti, avevano indotto Marco ad indagare sull'industria farmaceutica efaceva finta di essere un'alleata per scoprire le sue mosse e riferirle al marito e al cognato, tutto per salvare l'azienda ed evitare lo scandalo. Quello che è stato detto in puntata, però, potrebbe essere un depistaggio, un modo per influenzare la mente già fragile di, che spesso non distingue ciò che è realmente accaduto dalla suggestione ...

