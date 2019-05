Blastingnews

(Di domenica 5 maggio 2019) ". Quello che è accaduto non è realmente emerso sulle cronache dei giornali". Queste, in sintesi,le dichiarazioni rilasciate al quotidiano "Il Giorno" da Daniela Ramaioli. La 36enne giovedì, dopo aver appreso che la figlia 17enne erasospesa, ha aggredito la vicepreside dell'istituto Einaudi di, la professoressa Vittoria Bellini, 63 anni.La, indagata dalla Procura diper lesioni, nel corso dell'intervista al quotidiano milanese ha minimizzato sull'accaduto e non si è dimostrata pentita....

Noemithestar : Lodi, docente aggredita, la mamma non si pente: 'Sono stata provocata' - IreneCafarelli : Lodi, madre picchia insegnante: 'Ho solo dato due schiaffi alla docente' Mettiamo il grembiulino anche ai genitori… - Pileggiroma : Condivido questa intervista della prof.ssa Vittoria Bellini. È una docente dotata di grandissime qualità umane e pr… -