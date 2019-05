In 9 nove punti le priorità di CasaPound in vista delle elezioni

orvietonews

(Di domenica 5 maggio 2019) E' stato presentato sabato 4 maggio alla presenza del segretario nazionale Simone Di Stefano, del candidato alleeuropee per la circoscrizione Centro Italia Piergiorgio Bonomi e del candidato ...

itsrigel : Per essere diagnosticati con BPD, devono essere riconosciuti nel paziente ALMENO cinque di questi nove punti: - mirkosibilio : RT @alexfrosio: Il Liverpool ha già fatto 94 punti ed è in semifinale di Champions. Ma tra nove giorni rischia di finire a mani vuote. Che… - Dando_68 : RT @alexfrosio: Il Liverpool ha già fatto 94 punti ed è in semifinale di Champions. Ma tra nove giorni rischia di finire a mani vuote. Che… -