Cagliari furioso per il Var col Napoli | Carli | ' Una barzelletta | presi in giro'

sport.sky

(Di domenica 5 maggio 2019) Marcellonon ci sta, ilperde 2-1 contro ilal 98esimo per un rigore dato con il Var e il ds si sfoga su Sky Sport: "Cosa hanno visto? Come hanno fatto a dare un rigore così?" . Amareggiato e polemico,ha detto la sua: "Di questo episodio non parlerà nessuno, perché forse a nessuno interessa di noi, ma ...

Sport_Mediaset : #Cagliari furioso: 'Rigore assurdo, Var barzelletta. Al Napoli non avrebbero fatto una cosa così' - SerieANewsUN : ?? Cagliari furioso! Il ds Carli: «Il Var una barzelletta, c'era uno scienziato» ?? Silenzio stampa di Maran. Il di… - Juventinodoc78 : RT @Sport_Mediaset: #Cagliari furioso: 'Rigore assurdo, Var barzelletta. Al Napoli non avrebbero fatto una cosa così' -