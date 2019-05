“Avengers | Endgame” ha incassato più soldi di “Titanic”

“Avengers : Endgame” ha incassato 1 - 2 miliardi di dollari nei suoi primi 5 giorni di programmazione : Avengers: Endgame, il 22esimo film dell’Universo cinematografico Marvel, uscito nei cinema alla fine della settimana scorsa ha incassato 1,2 miliardi di dollari in tutto il mondo. Negli Stati Uniti, il film ha incassato 350 milioni di dollari, mentre nel resto

Breve guida per chi sta per vedere “Avengers : Endgame” : Le scene da rivedere e le cose da ricordare per chi vuole farsi trovare preparato al cinema (SENZA SPOILER, ovviamente)

Per chi ha visto “Avengers : Endgame” : Recensioni e storie su quel che succede nell'imponente film della Marvel, che solo in Italia è stato già visto da un milione di persone

In Cina “Avengers : Endgame” ha stabilito il nuovo record d’incassi per un film al primo giorno di programmazione : Avengers: Endgame, l’atteso nuovo film di supereroi della Marvel, ha stabilito il nuovo record d’incassi in Cina per un film al suo primo giorno di programmazione. Avengers: Endgame ha infatti incassato 719 milioni di yuan (circa 95 milioni di euro) battendo il precedente

È arrivato “Avengers : Endgame” : È nei cinema da oggi, è attesissimo, batterà diversi record e se ne parlerà molto: un ripasso, per chi sta per andare a vederlo

Road to “Avengers : Endgame” – Fase tre : Terza e ultima parte della nostra retrospettiva attraverso il viaggio degli Avengers negli anni, aspettando l’ormai imminente arrivo del capitolo finale: Endgame. Fase tre: Eroi in guerra Il nostro viaggio riprende dal 2016, avevamo lasciato i nostri eroi dopo la vittoria della battaglia di Sokovia contro Ultron e avevamo fatto la conoscenza di una new entry, Ant-man. Le conseguenze dell’ultima vittoria degli Avengers sono state pesanti, e ...

Le foto della prima di “Avengers : Endgame” : Con Robert Downey Jr, Scarlett Johansson, Chris Evans, Brie Larson, Chris Hemsworth, Jeremy Renner e tutti gli altri

Road to “Avengers : Endgame” – Fase due : Manca meno di una settimana all’uscita di “Avengers: Endgame” e noi proseguiamo il nostro viaggio verso l’epica conclusione della saga Marvel, analizzando la seconda Fase. Fase due: La mente e la galassia Ci eravamo lasciati con un faccione viola sorridente, gli Avengers avevano sventato l’invasione aliena dei chitauri e vinto la loro prima battaglia ma quello che ancora non sapevano è che ne avrebbero pagato le conseguenze. Il primo eroe ...

Road to “Avengers : Endgame” – Fase uno : Siete pronti? Siamo a poche settimane dall’uscita di “Avengers: Endgame” , il capitolo finale di un viaggio lungo 21 film; oggi partiamo per una retrospettiva che analizzi quello che è stato dal 2008 a oggi il Marvel Cinematic Universe, per prepararci all’uscita del gran finale dell’epopea Marvel. Fase uno: Il progetto Avengers Era il lontano 2008 quando nelle sale cinematografiche usciva un film che fu una sorpresa per i più: ...

