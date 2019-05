Verissimo | Gianmarco Saurino | ‘La mia fidanzata è una chef e mi sta accanto’

tvzap.kataweb

(Di sabato 4 maggio 2019), 26 anni, attore di Non dirlo al mio capo e Che Dio ci aiuti, il più piccolo di tre fratelli, cresciuto a Foggia con il sogno di fare il giornalista d’inchiesta è ospite sabato 4 maggio a. E a Silvia Toffanin racconta dei primi passi nel mondo del lavoro, degli studi di recitazione, del film che lo vedrà per la prima volta sul maxischermo, ma soprattutto dellache da un paio d’anni gli sta accanto.e il giornalismo “Ero cresciuto leggendo Terzani, il mio idolo, sognavo di viaggiare e raccontare storie, lavorando a 16 anni in un quotidiano locale mi mandarono a intervista una signora di una gioielleria che era appena stata rapinata, lei piangeva, intorno i carabinieri, io non sapevo cosa fare, ad una certa le chiedo se può raccontarmi cos’è successo e lei mi ha guardato con uno sguardo talmente pieno di dolore ...

