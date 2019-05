calcioweb.eu

(Di sabato 4 maggio 2019) Nel giorno in cui si celebrano i settant’anni dalla tragedia di Superga, ignoti hanno imbrattato la chiesadi Dio concontro lae le forze dell’ordine. Sui fianchi dell’edificio sono comparsedi colore rosso del tipo “Gobbo bastardo” e “Bogianenata Acab“.Un episodio sicuramente da condannare non fosse altro perché arrivato nel giorno in cui ricorre il 70° anniversario della tragedia piùde che abbia mai colpito il calcio italiano.LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE DELLA TUA SQUADRAL'articoloconCalcioWeb.

CalcioWeb : Vergogna a Torino, imbrattata Gran Madre con scritte anti-Juventus [FOTO] - MarcoBertolin0 : @s_tamburini, @SpudFNVPN, @pisto_gol, ragazzi, vi vedo spenti. Non ho ancora visto il fotomontaggio con lo striscio… - made_vla : @russocarmine95 @IlMonociglio Non è una foto di ieri e in 70 anni di cose brutte nelle curve se ne sono dette tante… -