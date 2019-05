Usa | Boeing 737 supera la pista di atterraggio e finisce in un fiume | 143 persone salve

Blastingnews

(Di sabato 4 maggio 2019) Momenti di paura ieri sera in Florida, negli Stati Uniti, su un velivolo della Miami Air International, precisamente un737 che proveniva dalla Base di Guantanamo sita a Cuba. Il velivolo doveva atterrare all'aeroporto militare di Jacksonville, località sempre del "Sunshine State", quando all'improvviso ha avuto un problema e invece di planare tranquillamente sullaaeroportuale, hato la stessa e ha terminato la sua corsa in unche confina proprio con la Base di Jacksonville, il Saint Johns River. A bordo c'erano 143, tra militari, gente comune e membri dell'equipaggio. Tutti, secondo quanto riportano le fonti statunitensi, sono salvi. Alcuni di loro, circa una ventina di, sono state portate in ospedale con ferite comunque non gravi.L'incidente Tutto, come spesso accade in questi casi, è successo all'improvviso. A quanto pare i piloti ...

akumal2001 : RT @ilgiornale: #Usa, Boeing finisce in un fiume. Salvi 136 passeggeri: 21 feriti - sacspo : USA: BOEING 737 DA GUANTANAMO FINISCE FUORI PISTA, 21 FERITI - ANNAQuercia : Usa: Boeing va fuori pista e finisce in un fiume in Florida, 21 feriti - Nord America -