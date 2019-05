Tiro a volo | Coppa del Mondo Changwon 2019 | i convocati dell’Italia Tornano Chiara

Tiro a volo – Boom di presenze al Concaverde per la prima del regionale di Fossa Olimpica [GALLERY] : In 250 al Concaverde per la prima del regionale di F.O. dei Seconda, Terza, Veterani e Master. In palio anche i “pass” per il tricolore Ottimo avvio, domenica scorsa al Concaverde di Lonato del Garda, nonostante una giornata alquanto fresca, soleggiata il mattino ma plumbea con scrosci di pioggia nel pomeriggio, per la prova di apertura del campionato estivo di Fossa Olimpica riservato ai Seconda e Terza categoria e alle qualifiche ...

Tiro a volo - tutti i risultati della decima edizione del Trofeo Bornaghi : splendido Rudy Viganò : Il carabiniere milanese si aggiudica entrambe le coppe in palio; nella prova a squadre dominio assoluto dei padovani del TAV ‘Giorgio Rosatti’ Si è svolta giovedì 25 aprile, sulle pedane internazionali del Trap Concaverde di Lonato, la decima edizione del Trofeo organizzato dalla ditta di munizioni Bornaghi. Sui campi, insieme ai 288 tiratori impegnati in gara nonostante i capricci del tempo, erano presenti numerosi volti noti ...

Tiro a volo : uno stage per azzurri Fossa : ROMA, 24 APR - Il ct della Nazionale di Fossa, specialità olimpica del Tiro a volo, Albano Pera, ha convocato uno stage intensivo per gli azzurri che, all'inizio di maggio, voleranno in Corea per la ...

Tiro a volo - i convocati dell’Italia per il raduno del trap : azzurri in riTiro in vista della Coppa del Mondo : Albano Pera, DT della Nazionale italiana del trap, ha convocato sette azzurri per uno stage verso la tappa di Coppa del Mondo di Changwon, in Corea del Sud, che a metà maggio vedrà le tre prove della fossa olimpica. Ricordiamo che nel trap l’Italia ha conquistato le due carte olimpiche al femminile, mentre è a secco al maschile e, ovviamente, nella prova mista. Per la squadra femminile sono state convocate Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di ...

Tiro a volo – Il Tav Pezzaioli si aggiudica il titolo per società e 5 titoli individuali : Al Tav Pezzaioli il titolo per società. Loro anche 5 titoli individuali su 6 Dopo il titolo regionale invernale, il sodalizio bresciano di Montichiari del Tav Pezzaioli ha conquistato, lunedì di “pasquetta”, anche lo scudetto estivo nella prova unica di sputatasi sulle pedane mantovane del centro San Fruttuoso di Castel Goffredo dei fratelli Chitò. Folate di vento, particolarmente insistenti nelle ore pomeridiane, hanno caratterizzato ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Al Ain : Il kuwaitiano Al Rashedi vince nello Skeet ottenendo anche il pass olimpico : La prima vittoria in Coppa del Mondo non si scorda mai, specie se porta con sè anche il pass olimpico verso le prossime Tokyo 2020. L’impresa di giornata ad Al Ain, dove è in corso di svolgimento la seconda tappa del massimo circuito internazionale di Tiro a volo, la firma il kuwaitiano Mansour Al Rashedi che vince nello Skeet. Il tiratore arabo sbriciolando 56 dei 60 piattelli a disposizione è salito quindi sul gradino più alto del podio ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Al Ain 2019 : nello skeet maschile fuori dalla finale tutti gli italiani : Non giungono buone notizie da Al Ain, negli Emirati Arabi Uniti, sede della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo: nell’ultima gara in programma, quella dello skeet maschile nessuno dei tre azzurri riesce a centrare l’atto finale. Tammaro Cassandro viene battuto allo shoot-off, mentre spreca una grande occasione Gabriele Rossetti, infine ieri era già fuori dai giochi Marco Sablone. Vince le eliminatorie l’australiano Luke ...

Tiro a volo : Cdm donne - ancora la Rhode : AL AIN, EMIRATI ARABI,, 14 APR - La fuoriclasse statunitense Kimberly Rhode ha vinto anche la seconda prova di Coppa del Mondo di Skeet Femminile. Dopo l'oro centrato ad Acapulco a marzo, la 3 volte campionessa olimpica del Tiro a volo è salita in cattedra anche negli Emirati Arabi e, dopo essere entrata in finale con ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Al Ain 2019 : Kimberly Rhode vince ancora nello Skeet : Kimberly Rhode arriva a quota 20. E’ questo infatti il numero di vittorie raccolto dalla statunitense nella Coppa del Mondo di Tiro a volo, in una carriera eterna e che arriverà almeno sino alla prossima avventura a Cinque Cerchi, per lei che di medaglie olimpiche ne vanta già 6 (3 ori, 1 argento, 2 bronzi). La tiratrice californiana infatti, dopo essersi già affermata in questo 2019 ad Acapulco, si è imposta anche ad Al Ain superando la ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Al Ain 2019 : Diana Bacosi non sarà nella finale dello Skeet : nella finale dello Skeet femminile ad Al Ain, dove è in corso la seconda prova della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a volo, non vi sarà alcuna italiana al via. Diana Bacosi infatti, dopo l’eccellente primo turno di ieri, chiuso in seconda posizione a pari merito con la francese Anastassiou (anch’ella arretrata addirittura sino alla 16esima posizione), non è riuscita oggi ad essere precisa e costante sciupando tutto nella quarta e nella ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Al Ain 2019 : Diana Bacosi disputa un ottimo primo turno di qualifica nello Skeet : Ci si aspettava un segnale ed è arrivato. La campionessa olimpica Diana Bacosi, dopo un inizio di stagione culminato nel 13esimo posto ad Acapulco, reagisce disputando un consistente primo turno di qualifica nel concorso di Skeet femminile in corso di svolgimento ad Al Ain; valido per la seconda tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo 2019. La shooter umbra infatti – dopo tre serie – occupa virtualmente la seconda posizione del ...

Tiro a volo : Cdm Al Ain - bronzo azzurro : ROMA, 10 APR - Sono finite con un bronzo le gare di Fossa olimpica dell'Italia nella 'tappa' di Coppa del Mondo di Tiro a volo ad Al Ain, negli Emirati Arabi. A salire sul terzo gradino sul podio è stata la coppia formata da Silvana Stanco e Giovanni Pellielo, piazzatisi alle spalle dei tedeschi Katrin ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Al Ain 2019 : Pellielo-Stanco sono di bronzo nel Trap Mixed Team vinto dalla Germania : Arriva un altro podio per l’Italia del Tiro a volo impegnata nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 in corso di svolgimento ad Al Ain. Sulle linee di Tiro degli Emirati Arabi Uniti, infatti, Giovanni Pellielo e Silvana Stanco si sono aggiudicati la medaglia di bronzo nel Trap Mixed Team. Dopo aver guadagnato l’accesso alla finale, gli azzurri – che hanno iniziato subito occupando le prime posizioni – si sono resi ...