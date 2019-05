India | ciclone Fani | 12 vittime nell’Odisha

meteoweb.eu

(Di sabato 4 maggio 2019) E’ di almeno 12 morti il bilancio delche si e’ abbattuto ieri sullo Statono dell’Odisha (est): lo riporta oggi il Times of, sottolineando che per ora si tratta di un dato provvisorio non confermato dalle autorità. Da parte loro, le autorita’ne parlano di cifre inferiori, che al momento non e’ possibile accertare per la mancanza di ogni tipo di comunicazione nello Stato devastato dalIntanto, l’aeroporto di Calcutta e’ stato riaperto al traffico questa mattina:, che continua a perdere di intensita’, non ha provocato danni nello Stato del Bengala Occidentale. Nelle prossime ore, dopo avere attraversato con piogge intense lo Statono dell’Assam (nordest) arrivera’ in Bangladesh. Grave invece la situazione nell’Odisha, dove ilha infierito ieri devastando otto ...

