Il gelo di Salvini | “Conte non ha più la mia fiducia È un carnefice” 

Matteo Salvini - il gelo con Conte per le dimissioni di Siri : "In una democrazia - di solito...". Si mette male : La decisione del premier Giuseppe Conte di chiedere il ritiro delle deleghe del sottosegretario Armando Siri nel prossimo CdM, anziché chiudere il caso, potrebbe far esplodere ufficialmente la guerra tra Lega e Movimento 5 Stelle. Il sottosegretario leghista alle Infrastrutture, indagato per corruzi

Caso Siri - stallo totale : Conte non sa decidere e tra Di Maio e Salvini ormai è gelo : Il Movimento 5 stelle non arretra, ma nemmeno la Lega ha intenzione di farlo. Così passano i giorni, in attesa di una...

Governo - gelo Salvini-Di Maio. Ed è scontro su Siri e autonomie : Matteo Salvini incassa invece la nomina a prefetto di Roma di Gerarda Pantalone, finora responsabile del Direzione Immigrazione del Viminale, che ha gestito la politica dei «porti chiusi». Dopo il ...

La retromarcia di Salvini : ci sono solo 90mila clandestini. gelo del M5S : fu lui a scrivere 500mila nel contratto di governo : Il contrordine di Salvini arriva come un fulmine a ciel sereno: in Italia non c’è una emergenza clandestini, sostiene il ministro dell’Interno in conferenza stampa. «Negli ultimi quattro anni e mezzo, il numero massimo stimabile degli immigrati irregolari in Italia è di circa 90mila. Una cifra importante, ma non sono le centinaia di migliaia che te...

La retromarcia di Salvini : ci sono solo 90mila clandestini. gelo del M5S : fu lui a scrivere 500mila nel contratto di governo : Il contrordine di Salvini arriva come un fulmine a ciel sereno: in Italia non c’è una emergenza clandestini, sostiene il ministro dell’Interno in conferenza stampa. «Negli ultimi quattro anni e mezzo, il numero massimo stimabile degli immigrati irregolari in Italia è di circa 90mila. Una cifra importante, ma non sono le centinaia di migliaia che te...

gelo tra Salvini e Trenta. I due ministri vicini in Aula ma si ignorano : Fisicamente vicini, lontanissimi nei fatti. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini e la collega della Difesa Elisabetta Trenta, dopo la polemica a distanza di ieri sulla nuova direttiva sui migranti firmata dal titolare del Viminale, oggi si sono ritrovati insieme sui banchi del governo alla Camera per il question time. A dividerli solo una sedia, ma tra di loro non c'è stato nemmeno un sorriso. Entrambi si sono immersi nei propri appunti, ...

Migranti - gelo alla Camera tra Salvini e Trenta. Si ignorano e non si salutano dopo lo scontro sui porti : gelo alla Camera dei deputati durante il Question time tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini e la titolare della Difesa, Elisabetta Trenta, già protagonisti di uno scontro su porti e Migranti, in merito alla direttiva del Viminale sulla nave Mare Jonio. dopo aver scherzato con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, il pentastellato Riccardo Fraccaro, Salvini ha ignorato l’arrivo in Aula della ministra ...

Povia - rivelazione impensabile : "Matteo Salvini mi voleva candidare con la Lega - cosa gli ho risposto". gelo : "Se mi hanno mai chiesto di candidarmi? Certo, come no, tutti, da destra a sinistra, una volta addirittura il Movimento per le Autonomie. A sinistra me lo chiesero nel 2009, nell'anno in cui uscì Luca era Gay”. A parlare, a Un Giorno da Pecora, su Radio1, è il cantante Giuseppe Povia, ospite della t

Prove di disgelo Salvini-Di Maio per nuova fase. Flat tax e Iva rinviati a settembre : Nel 'day after' l'approvazione del primo Def del governo giallo-verde che ha certificato il crollo dell'economia italiana, il premier Giuseppe Conte tenta di ricucire gli strappi nel governo con un pranzo di lavoro con i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, mentre Tria è volato a Washington per la riunione del Fmi. Troppa la carne al fuoco a partire dai 'nodi' Flat tax e aumenti dell'Iva che vengono di fatto rimandati a settembre. Ma ...

Prove di disgelo Salvini-Di Maio per nuova fase. Flat tax e Iva - se ne riparlerà a settembre : Nel 'day after' l'approvazione del primo Def del governo giallo-verde che ha certificato il crollo dell'economia italiana, il premier Giuseppe Conte tenta di ricucire gli strappi nel governo con un pranzo di lavoro con i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, mentre Tria è volato a Washington per la riunione del Fmi. Troppa la carne al fuoco a partire dai 'nodi' Flat tax e aumenti dell'Iva che vengono di fatto rimandati a settembre. Ma ...

Flat tax e Iva - vertice Conte-Salvini-Di Maio. Il pranzo del disgelo : Il ministro dell'Economia non vedrebbe possibile l'adozione della misura, così come indicata, con lo stop all'aumento Iva , fuori discussione per Salvini e Di Maio. vertice CON CONTE - Ma i nodi ...

Torna il gelo tra Salvini e Di Maio - e scatta Conte per una tregua : Evidentemente non mostra di essere scaramantico il premier Giuseppe Conte quando dice al ministro Giovanni Tria di "stare sereno". Una frase che non porta fortuna, come ricorda Enrico Letta riferendosi alla sua uscita di scena da Palazzo Chigi dopo il messaggio rassicurante di Matteo Renzi. Scherzi a parte, tra Lega e M5s il clima resta tesissimo, dopo il Consiglio dei ministri di ieri sera ma anche l"assalto' al ministro dell'Economia dei ...

gelo tra Salvini e Di Maio - Conte cerca la tregua - : Roma, 5 apr., askanews, - Evidentemente non mostra di essere scaramantico il premier Giuseppe Conte quando dice al ministro Giovanni Tria di 'stare sereno'. Una frase che non porta fortuna, come ...

Salvini vola a Parigi e tenta il disgelo con la Francia : Parigi. I giornalisti francesi presenti a Place Beauvau per il G7 dei ministri dell’Interno chiedono insistentemente a che ora arriva “Matteò”, quando attorno a mezzogiorno iniziano a sfilare le prime auto diplomatiche. E Matteò, ossia Matteo Salvini, capo del Viminale, arriva subito dopo il commiss