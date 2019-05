Grande Torino | 70 anni da Superga | le parole di Mattarella e Cairo

Calcio in tv : il Grande Torino : ... speciale a cura della redazione diretta da Alberto Brandi che attraverso immagini d'epoca ricorda 'il Torino del secondo Dopoguerra - si legge nella presentazione -, quando lo Sport è il balsamo che ...

Tragedia di Superga - commemorazione “Grande Torino” : la benedizione di Don Robella [FOTO] : 1/42 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Commozione nel 70° anno dal 'giorno di pioggia' del Grande Torino : Momenti di Commozione stamani, sabato 4 maggio, in occasione della settantesima cerimonia di ricordo degli Invincibili del Toro e della Strage di Superga, quando i Senso Unico, durante la ...

Tragedia di Superga - il ricordo di Buffon del “Grande Torino” [FOTO] : Uno dei più grandi del calcio italiano e fino all’anno scorso capitano della Juventus. Anche l’attuale portiere del PSG Gigi Buffon ha voluto ricordare il “Grande Torino” a 70 anni dalla Tragedia di Superga. “Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto: è soltanto ‘in trasferta’ “, il pensiero del calciatore, che cita ...

Mattarella ricorda il Grande Torino : 'La memoria è viva'; Buffon cita Montanelli : 'Eroi immortali' : Oggi tantissimi tifosi, del Torino e da tutto il mondo, hanno voluto essere qui al Cimitero Monumentale, è stato un momento molto bello, molto toccante. Quei giocatori hanno fatto la storia del ...

Grande TORINO/ 70 anni di Superga : la super squadra di Valentino Mazzola : GRANDE TORINO, oggi 4 maggio la commemorazione del 70° anniversario della tragedia di superga: Urbano Cairo, 'ricordo sempre vivo'.

Tragedia di Superga - anche la Juventus ricorda il “Grande Torino” : Non solo lo striscione dei tifosi, apprezzato da Cairo, in occasione del derby di ieri sera, ma anche la nota del profilo ufficiale Twitter della Juventus, che ricorda il Grande Torino a 70 anni dalla Tragedia di Superga. Ecco il post. “Il 4 maggio 1949 scompariva il Grande Torino. A 70 anni dalla Tragedia di Superga, la Juventus si unisce al ricordo di quei campioni straordinari“. Tragedia di Superga, Gravina: “Ricordo del ...

'Ricordo Grande Torino è sempre vivo' : ROMA, 4 MAG - "Sono passati 70 anni ma il ricordo del Grande Torino e di tutte le vittime della tragedia di Superga è sempre vivo. Queste le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina nel ...

Cairo - Grande Torino fatto storia calcio : Il ricordo è vivo per tutti i tifosi, non solo per quelli del Torino": così ai microfoni di Sky Sport il presidente del Torino, Urbano Cairo ricorda i 70 anni della tragedia di Superga. Cairo parla ...

Superga - il ricordo di Marchisio : «Onore al Grande Torino» : TORINO - Anche l'ex centrocampista della Juventus , Claudio Marchisio , ora allo Zenit San Pietroburgo , si è unito alle commemorazioni per il 70esimo anniversario della tragedia di Superga in cui ...

Superga - a 70 anni dal disastro la tv ricorda il Grande Torino : Erano considerati invincibili e per questo li si ricorda ancora come il Grande Torino. A sconfiggerli potè solo un incidente aereo che li vide schiantarsi sulla collina di Superga, a pochi passi da casa il 4 maggio 1949: erano le 17.03 e a morire furono i 18 giocatori, capitanati da Mazzola, dirigenti, allenatori, equipaggio e tre giornalisti al seguito. In totale 31 persone.prosegui la letturaSuperga, a 70 anni dal disastro la tv ricorda ...

Ormezzano racconta il Grande Torino - 2 - - Si diceva che Valentino Mazzola dovesse trasferirsi a Milano... : ... per farci e fare scordare la sconfitta bellica, o quanto meno per lasciarla un poco di più indietro, con l'artificio non certo vile o ignobile dello sport corroborante e vittorioso, detto o, mica ...

Grande Torino - Mattarella : "Superga pagina indelebile dell'Italia e nostro calcio" : Il messaggio del Capo dello Stato per i 70 anni della tragedia in cui persero la vita gli Invincibili