Chi sono Tommaso Inzaghi e Mia Facchinetti | i figli di Alessia Marcuzzi

Migranti : 9 morti nell’Egeo - 5 sono bambini | Ue : "Italia lavori ad accordi su sbarChi" : sono almeno nove i Migranti morti nel Mar Egeo, quattro donne e cinque bambini, a seguito del naufragio di un barcone su cui viaggiavano diciassette persone e che si stava dirigendo verso le isole greche. Tre i dispersi.Altri cinque Migranti che erano a bordo del natante affondato, tra cui un bambino e una donna, sono stati salvati dalla guardia costiera turca intervenuta al largo della località di Ayvalik con quattro mezzi navali e un ...

F1 Ferrari - Vettel : «I tedesChi non sono mai soddisfatti» : BERLINO - Ci vorrebbe maggiore ' sostegno e serenità, leggerezza e lealtà ': parola di Sebastian Vettel che auspica, così, un atteggiamento più positivo da parte dei suoi connazionali. In un'...

GioChi - Gli italiani tra gennaio e marzo si sono giocati 4 - 1 miliardi di euro : In calo nel primo trimestre del 2019 la spesa nei Giochi in Italia. Secondo elaborazioni Agimeg su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la spesa effettiva " giocate al netto delle vincite " tra gennaio e marzo è stata pari a 4,1 miliardi di euro, mentre la raccolta si è attestata a 24,9 miliardi. L'anno in ...

VIDEO Allegri-Adani - arriva il Chiarimento su Sky. E un monito : “Quelli che vincono sono poChi…” : Dopo la lite furibonda di settimana scorsa il cui VIDEO ha fatto il giro del web e non solo, Massimiliano Allegri e Daniele Adani si sono ritrovati al termine di Juventus-Torino. L’allenatore dei bianconeri ha commentato il pareggio nel Derby della Mole e poi ha chiarito la sua posizione, il telecronista di Sky ha argomentato il proprio punto di vista e i due hanno avuto un dialogo su toni decisamente più pacati rispetto a quelli del post ...

Europee : Cardogna - Brignone e Di Bitonto sono i tre candidati marChigiani di Europa Verde : ... tanto da indicare, in maniera chiara, che fra le finalità di tali azioni sono annoverate: la crescita economica e dell'occupazione in tutta l'UE e la transizione verso un'economia e una società a ...

Nuovo confronto Allegri-Adani : “A vincere sono in poChi - inutile scimmiottare”. La risposta… : Nuovo confronto Allegri-Adani: Ha fatto discutere questa settimana la lite Adani-Allegri andata in scena in diretta Sky dopo Inter-Juventus. L’ ex opinionista aveva attaccato il tecnico bianconero sul gioco della sua squadra, ricevendo una risposta molto piccata. Poi in settimana il botta e risposta è continuato fino a trovare i toni distensivi degli ultimi giorni. E ieri c’ è stato un Nuovo confronto tra i due a margine del ...

Chi sono i nuovi patron rosanero Ecco il cda : Albanese presidente : ... andando a unire le prime due operazioni condotte da Arkus Network, la quale a luglio è arrivata a mettere le mani su un altro brand di spessore nel mondo luxury travel: stiamo parlando di Travel ...

Dilemma Rai per il 5 maggio : Bologna in Finale di Champions League e Perugia-Civitanova sono in contemporanea! Chi in diretta tv e Chi in streaming? : Il bello (e a volte il brutto) del mondo sportivo è che spesso vanno in scena degli eventi in contemporanea, succede continuamente e soprattutto nel weekend. Non fa eccezione domenica 5 maggio quando, alle ore 18.00, sono in programma la Finale della Champions League di basket maschile e la gara-2 della Finale Scudetto di volley maschile. Qual è il problema? Che la Rai detiene i diritti televisivi per entrambi gli eventi e ora deve decidere ...

Serie B Chiede esclusione Palermo - Rino FosChi : “Sono amareggiato” : Un altro terremoto si è scatenato in Serie B, proprio nel rush finale della stagione. Momento delicato in casa Palermo: dopo il deferimento è arrivata la comunicazione secondo cui mezza Serie B avrebbe chiesto alle istituzioni sportive di esaminare in maniera rapida la situazione della società siciliana. Terremoto in Serie B, 9 club chiedono l’esclusione del Palermo [NOMI e DETTAGLI] Contattato dall’Agenzia Italpress, parla Rino ...

Jessica MorlacChi - la lotta contro la depressione : “Sono molto più forte io” : A La Vita in Diretta Jessica Morlacchi parla della sua battaglia contro la depressione Jessica Morlacchi, grande protagonista dell’ultima edizione di Ora o Mai Più, ospite dell’ultima puntata de La Vita in Diretta è tornata a parlare della sua lotta contro gli attacchi di panico e la depressione. Nell’intervista con Francesca Fialdini, la cantante romana […] L'articolo Jessica Morlacchi, la lotta contro la depressione: ...

Hoverboard e segway elettrici - da Chi e dove possono essere guidati : tutto quello che c’è da sapere sulle regole per la micromobilità elettrica : Pubblicato finalmente il decreto attuativo che regola ‘utilizzo di Hoverboard, segway, monopattini e monowheel. Un piccolo passo verso la diffusione della micromobilità elettrica Il decreto sulla sperimentazione della micromobilità del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti è finalmente realtà. Finalmente i piccoli mezzi elettrici che stanno spopolando nelle grandi (ma anche piccole) città potranno essere regolamentati, alla ...

Jessica MorlacChi/ 'Ho sofferto di depressione e agorafobia. Oggi sono rinata' : Jessica Morlacchi intervistata a La Vita in diretta. 'Ho sofferto di attacchi di panico, Oggi sono rinata anche grazie a Red Canzian'

TurChia - si rovescia un barcone con 17 migranti : nove morti - 5 sono bambini : Era partito dalla Turchia, diretto verso la Grecia, con 17 persone a bordo. E’ affondato nel Mar Egeo, provocando la morte di 9 persone. Tra queste anche 5 bambini. Secondo la guardia costiera turca, cinque persone sono state soccorse ed altre tre risultano al momento disperse. L’incidente è avvenuto nelle acque davanti al distretto di Ayvalik, nella provincia di Balikesir, nel nord-ovest della Turchia. I guardacoste hanno precisato che ...