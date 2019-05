Barbara d’Urso | piovono critiche per il caso Serena Rutelli | “Lascia perplessi”

Domenica Live - ospiti 5 maggio : Barbara d’Urso svela chi ci sarà : ospiti Domenica Live 5 maggio: Barbara d’Urso annuncia gli ospiti Al termine della puntata odierna di Pomeriggio Cinque Barbara d’Urso ha annunciato gli ospiti di Domenica Live del 5 maggio: ci sarà la solita esclusiva internazionale con una donna di 47 anni che è rimasta incinta grazie alla fecondazione assistita (si crede possa essere Brigitta Boccoli, che partecipò a Reality Circus condotto proprio dalla d’Urso), il talk ...

Caterina Balivo : battuta su Barbara d’Urso in diretta a Vieni da me? : Vieni da me, ospite fa una battuta… su Barbara d’Urso? Caterina Balivo: “Non è roba mia!” Momento molto divertente all’inizio della puntata di Vieni da me di oggi, venerdì 3 maggio 2019. La padrona di casa Caterina Balivo, come ogni giorno, ha infatti presentato i suoi ospiti: tra questi, il cantante Memo Remigi, che le ha regalato un fiore. Dunque la conduttrice ha ringraziato l’artista per il regalo fattole ...

Francesca De Andrè tradita dal fidanzato? L’annuncio di Barbara d’Urso : Barbara d’Urso fa una clamorosa rivelazione sul fidanzato di Francesca De Andrè E’ da poco terminata una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. E nella seconda parte del programma ampio spazio è stato dedicato al gossip. Tanti gli ospiti invitati oggi in studio a parlare di questo argomento, tra i quali anche Lory Del Santo. Proprio quest’ultima ha avuto un flirt anni fa con uno dei concorrenti del GF 16: Gennaro Lillio, il quale ...

Ascolti Live Non è la d’Urso : Barbara si difende dalla Champions : Live Non è la d’Urso: Barbara sfida ancora la Champions League Giornata particolare ieri per via della Festa dei Lavoratori. Il 1° maggio non ha fermato Barbara d’Urso che ieri è andata in onda su Canale5 con la settima puntata del suo talk di prima serata Live Non è la d’Urso. Anche ieri un buon risultato (a fronte dell’obiettivo dichiarato del 12% di share) per Barbara che totalizza 2.475.000 telespettatori e il 14,9% ...

Pamela Prati : il fidanzato Marco Caltagirone telefona in diretta a Barbara d’Urso : Pamela Prati news matrimonio: Mark Caltagirone telefona a Live-Non è la d’Urso Marco Caltagirone è uscito allo scoperto, o almeno parzialmente. Il fidanzato e promesso sposo di Pamela Prati è intervenuto telefonicamente nel corso della puntata di Live-Non è la d’Urso di mercoledì 1 maggio. L’uomo è intervenuto in collegamento a seguito del talk dedicato […] L'articolo Pamela Prati: il fidanzato Marco Caltagirone telefona ...

Ascolti Grande Fratello : Barbara d’Urso cresce contro Montalbano : Barbara d’Urso non teme Montalbano: crescono gli Ascolti del Grande Fratello 16 Una crescita di oltre 300 mila telespettatori e 2 punti percentuali per la puntata del Grande Fratello di ieri sera. Il reality condotto da Barbara d’Urso infatti ha totalizzato 3.201.000 telespettatori e il 19.3% di share, in netta crescita rispetto a martedì scorso quando si è scontrata con Simona Ventura e il suo The Voice. Crescita importante che ...

Grande Fratello : Daniele Dal Moro punito. Barbara d’Urso s’arrabbia : Barbara d’Urso si infuria con Daniele Dal Moro al GF 16: “Sono inc*****a! Barbara d’Urso durante la diretta di questa sera con il Grande Fratello si è arrabbiata, e non poco, con il concorrente Daniele Dal Moro. Quest’ultimo, nel corso della settimana, ha ripetutamente chiamato Cristian Imparato con l’appellativo di checca isterica. La bella conduttrice partenopea ha mostrato a Daniele Dal Moro la reazione del ...

