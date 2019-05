Ascoli | inaugurata la tribuna est intitolata a Mazzone

calcioweb.eu

(Di sabato 4 maggio 2019) E’ stato uno degli allenatori più conosciuti Carlo, ascolano di adozione da più di 50 anni ad inaugurare laest dello stadio Del Duca in occasione della gara del campionato di Serie B dell’contro il Palermo, il settore è intitolato proprio al mister trasteverino. Laè stata aperta dopo quasi quattro anni di lavoro,è stato poi premiato dal patron Massimo Pulcinelli, consegnato un pallone celebrativo realizzato per i 120 anni di fondazione del club.CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed estero Per le squadre –> Tutte le notizie sulla Serie BL'articololaestCalcioWeb.

