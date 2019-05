Affonda peschereccio di Siracusa a Malta | un morto

Peschereccio di Siracusa Affondato a Malta - trovato il secondo corpo : Malta - Sale a due il bilancio dei morti dopo l'affondamento dello Zaira a mezzo miglio dalla costa maltese. --

Un peschereccio italiano è Affondato al largo di Malta : Il peschereccio "Zaira", proveniente da Siracusa, è affondato questa notte intorno alle 4 nelle acque di Malta. Dei 4 membri dell'equipaggio, uno è deceduto, due sono stati ricoverati in ospedale a Malta, mentre un altro risulta disperso. Secondo le informazioni fornite dalle autorità maltesi, il peschereccio si è inabissato a causa delle cattive condizioni meteo. Secondo quanto riferisce il Times of Malta, la vittima è un ...

Peschereccio di Siracusa Affonda a largo di Malta : un morto e un disperso : Lo "Zaira" è affondato a mezzo miglio dall'isola. Tre le persone recuperate e trasportate in ospedale alla Valletta dove però una è poi morta

Affonda peschereccio Siracusa - un morto : 12.14 Un peschereccio iscritto al compartimento marittimo di Siracusa,lo "Zaira", è Affondato la notte scorsa al largo di Malta. Secondo le prime notizie uno dei componenti dell'equipaggio è morto in un ospedale dell'isola dopo essere stato recuperato insieme ad altri due marittimi; un quarto risulta ancora disperso. Ricerche sono in corso da parte delle autorità maltesi. Il naufragio, che si è verificato introno alle 4, sarebbe stato causato ...

Peschereccio italiano Affonda a largo Malta - un morto e un disperso : Un Peschereccio iscritto al compartimento marittimo di Siracusa, lo “Zaira”, è affondato la notte scorsa a largo di Malta. Secondo le prime notizie uno dei componenti dell’equipaggio è morto in un ospedale dell’isola dopo essere stato recuperato insieme ad altri due marittimi; un quarto risulta ancora disperso. Ricerche sono in corso da parte delle autorità maltesi. Il naufragio, che si è ...

Peschereccio di Siracusa Affonda al largo di Malta - un morto e un disperso : A bordo dello Zaira c’erano quattro persone. Tre sono stati soccorsi, uno di loro però è morto dopo l’arrivo in ospedale a Malta. Continuano le ricerche per un quarto, ancora disperso