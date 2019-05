4 maggio 1949 | il Grande Torino moriva 70 anni fa a Superga Oggi migliaia di cuori

4 maggio 1949 : quando un colle si prese gli eroi del Grande Torino : 4 Maggio 1949: quando un colle si prese gli eroi del Grande Torino Bacigalupo, Ballarin, Martelli, Grezar, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loik, Gabetto, Mazzola, Ossola. ALLENATORE: Ernst Erbstein È l’ultima formazione di una squadra di invincibili scesa per l’ultima volta in campo, il 3 Maggio 1949, all’Estadio Nacional di Lisbona, in occasione di un’amichevole contro il Benfica. Il Torino, che in Italia dominava ...