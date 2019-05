Your Phone | nuovo aggiornamento lato server

surface-phone

(Di venerdì 3 maggio 2019) È da poco disponibile unper l’app(Il tuo telefono) che introduce due novità per i messaggi.Cosa c’è di? Immagini dei contatti: nell’elenco delle chat sono ora visibili le immagini del profilo dei contatti. Pannello emoji: nella barra di composizione dei messaggi è stato aggiunto un pulsante per aprire il pannello delle emoji. Fix di bug e miglioramenti generali. Download Le nuove funzionalità sono in fase di rollout per coloro che hanno installa versione 1.19041.481.0 di. Ricordiamo che, per poter collegare il proprio smartAndroid a, è necessario scaricare l’app Complemento de Il tuo telefono dal Google Play StoreCosa ne pensate di queste novità? Fatecelo sapere nei commenti!Il tuo telefono (Gratis, Windows Store) →Complemento de Il tuo telefono (Free, Google Play) →

Win_insiders : #YourPhone si aggiorna lato server - fivendra : Microsoft, nuove funzionalità per Your Phone - FPSREPORTER : Microsoft, nuove funzionalità per Your Phone -