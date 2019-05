WORLD WAR Z | I contenuti della Roadmap

WORLD WAR Z - recensione : Era il 1968 quando George Romero lanciava il tema dell'apocalisse zombie con "La notte dei morti viventi", un film spietato dotato di un fortissima critica sociale perfettamente integrata nei meccanismi del genere horror e arricchita da qualche momento squisitamente sopra le righe. Una pietra miliare che ha dato il via a un'epidemia inarrestabile. Da quel momento, infatti, in molti si sono cimentati con questo tema, arrivando gradualmente a fare ...

Un fan di God of War riceve il Guinness WORLD Record per la sua gigantesca collezione di oggetti a tema : Perdersi per ore e ore in un gioco è qualcosa che molti giocatori fanno di tanto in tanto e può anche essere un metodo estremamente "catartico", specialmente se si attraversa un periodo difficile nella vita. Il messicano Emanuel Mojica Rosa ha avuto bisogno di una distrazione quando sua nonna è morta e ha trovato la salvezza e l'evasione attraverso i videogiochi e, specialmente, attraverso Kratos e God of War.Come riporta Dualshockers, Mojica ...

Online il primo teaser trailer di Warhammer UnderWORLDs : Online : Steel Sky Productions ha annunciato che la sua prossima creazione, tratta dal gioco di Games Workshop Warhammer Fantasy, a sbarcare nel mondo digitale sarà Warhammer Underworlds: Online . È Online il primo teaser trailer di Warhammer Underworlds: Online, il nuovo capitolo del franchise di Games Workshop a sbarcare su PC Si tratta di ...

Le vendite di WORLD WAR Z su PC sono superiori alle aspettative grazie a Epic Games Store : Secondo Saber Interactive, World War Z sta vendendo "ben al di sopra le aspettative" su PC grazie all'esclusività su Epic Games Store.Il gioco ha raggiunto e superato il traguardo del milione di copie vendute, con oltre un quarto di queste provenienti dallo Store di Epic. In un'intervista con VentureBeat, l'executive chief Matthew Karch ha affermato che vendite sono andate particolarmente bene all'infuori degli Stati Uniti."Complessivamente gli ...

Warhammer UnderWORLDs Online è attualmente in sviluppo : Steel Sky Productions ha annunciato oggi che è in sviluppo un nuovo titolo della celebre saga di Warhammer, ovvero Warhammer Underworlds Online. Il gioco dovrebbe essere disponibile in versione early access (includerà due fazioni) già durante quest'anno ed è una riproduzione del gioco targato Games Workshop (ambientato nell'universo di Age of Sigmar).Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, nel gioco i giocatori guideranno un piccolo gruppi ...

Tripletta Jaguar I-Pace ai WORLD Car Awards : IL LISTINO AUTO È una stagione d'oro per la Jaguar I-Pace. Dopo aver conquistato al salone di Ginevra il titolo di European Car of Year , la prima Suv elettrica della casa inglese è stata la grande ...

Il reaction trailer di WORLD WAR Z ci mostra la frenetica - spaventosa e divertente apocalisse zombie : Dopo una settimana di apertura esplosiva che ha visto oltre un milione di giocatori tentare di sopravvivere alla fine della vita sulla Terra, Focus Home Interactive e Saber Interactive hanno deciso di pubblicare il World War Z reaction trailer. Il reaction trailer di oggi offre un assaggio del gameplay feroce e di alta qualità insieme alle esilaranti reazioni di alcuni dei più noti influencer al mondo di fronte ai momenti più significativi del ...

Ad una settimana dalla sua uscita - WORLD WAR Z supera il milione di copie vendute : Focus Home Interactive e Saber Interactive hanno oggi annunciato che il loro TPS World War Z ha superato il milione di copie vendute, ad una sola settimana dalla pubblicazione. Considerando che la versione PC è disponibile in esclusiva Epic Games Store, si tratta senza dubbio di un risultato molto importante per lo studio del New Jersey, autore di Shaq-Fu: A Legend Reborn ed NBA 2K Playgrounds.Come riporta Venturebeat, il CEO di Saber ...

WORLD WAR Z supera 1 milione di copie vendute : Saber Interactive, in collaborazione con Focus Home Interactive, ha annunciato che World War Z, lo sparatutto co-op pieno d’azione ispirato al film di successo della Paramount Pictures, ha venduto oltre 1 milione di unità da quando è stato lanciato la scorsa settimana su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows. Matthew Karch, CEO di Saber Interactive ha dichiarato: Saber è davvero entusiasta delle prestazioni del ...

WORLD WAR Z : Recensione e Gameplay Trailer : Correva l’anno 2013 quando World War Z debuttò nei Cinema proponendo l’ennesimo film sugli Zombi, ma con infetti in grado di muoversi velocemente in branco, ed oggi a distanza di 6 anni vogliamo condividere con voi la Recensione del videogioco, commercializzato di recente su PC, PS4 e Xbox One. World War Z Recensione Molti hanno tentato di scimmiottare Left4Dead in qualche modo, da Warhammer Vemintide a Earthfall ...

I vincitori dei Sony WORLD Photography Awards : Le foto notevoli di uno dei più famosi concorsi annuali di fotografia al mondo, vinto da un italiano

WORLD Car Awards 2019 : Suzuki Jimny vince il ‘WORLD Urban Car’ [FOTO] : Suzuki Jimny, grazie alle sue doti di piccolo fuoristrada, si è aggiudicato la categoria World Urban Car, all’interno dei World Car Awards 2019 Durante la conferenza stampa del World Car Awards, tenutasi il 17 aprile 2019 al New York International Auto Show, Suzuki Jimny è stato eletto vincitore della categoria World Urban Car. “Noi di Suzuki siamo molto onorati di ricevere questo premio” – ha ringraziato così il Presidente di Suzuki ...

Le foto vincitrici dei Sony WORLD Photography Awards : Sono stati annunciati i fotografi e gli scatti vincitori dei Sony World Photography Awards, uno dei più importanti riconoscimenti in campo fotografico al mondo. Il premio per il miglior fotografo dell’anno è andato all’italiano Federico Borella e agli scatti della sua serie Five Degrees, raccolti nelle campagne indiane dove la popolazione vive quotidianamente i drammi del cambiamento climatico. Nella nostra gallery qui in alto ...

WORLD Car Awards 2019 : l’elettrica Jaguar I-PACE fa incetta di premi : Il SUV 100% elettrico, Jaguar I-PACE, è la prima vettura ad aggiudicarsi tre premi nello stesso anno grazie a prestazioni sportive, zero emissioni, stile e praticità La Jaguar I-PACE 100% elettrica ha conquistato una storica tripletta ai World Car Awards 2019. Non solo ha vinto gli ambiti premi di World Car of the Year e World Car Design 2019, uguagliando il successo della F-PACE nel 2017, ma è stata anche eletta World Green Car 2019. In ...