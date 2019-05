Ucraina | Zelenskiy | visite all' estero decise dopo data insediamento

askanews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Lo ha indicato il suo consulente per le questioni internazionali, finanziarie e di economia, Oleksandr Danylyuk. 'Ancora non sappiamo la

mimkadin : RT @riotta: Putin credeva che @HillaryClinton vincesse elezioni ma voleva indebolirla contro Trump. Come ora è felice della vittoria di Zel… - giampodda : RT @riotta: Putin credeva che @HillaryClinton vincesse elezioni ma voleva indebolirla contro Trump. Come ora è felice della vittoria di Zel… - Domenico_mn : RT @riotta: Putin credeva che @HillaryClinton vincesse elezioni ma voleva indebolirla contro Trump. Come ora è felice della vittoria di Zel… -