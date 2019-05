romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Roma –d’incendio questa mattina a Roma su un mezzo della linea 985 della Roma Tpl, su via di Boccea. A darne notizia il portale www.odisseaquotidiana.com, secondo cui lesono uscite, alle 8.27 di questa mattina, sulla vettura 9517 della rimessa di Maglianella, un Bmb Avancity+ delin servizio sulla linea che collega le stazioni ferroviarie di Balduina e Aurelia. Per spegnere ildi incendio e’ bastato l’intervento dell’, ‘armato’ diL'articolod’incendio su bus deldaconproviene da RomaDailyNews.

romadailynews : Principio d’incendio su bus del 2011: fiamme domate da autista con estintore: Roma… - romasulweb : Via di Boccea: principio d'incendio sul bus Roma Tpl, nessun ferito - sosemergenza : RT @CRI_SudMilano: Intervento in atto in supporto ai #vigilidelfuoco per un principio d'incendio in una ditta a Opera. Non si registrano cr… -