NBA | Perkins massacra il suo ex compagno Ibaka | “non è quello che conosco”

(Di venerdì 3 maggio 2019) Kendrickdopo aver lasciato il basket giocato si diletta nel commentare le gare NBA sui social ed in tv “Questo non può essere lo stesso Serge che ho tirato su difensivamente!!!! Dai Serge! Concentrati sul gioco! Gesù Cristo!” Kendrickha inscenato il suo consueto show social durante la gara della notte vinta da Philadelphia contro Toronto. L’ex OKC ha bacchettato il suo exreo d’essere calato decisamente dal punto di vista difensivo, elemento nel quale era tra i migliori della lega. Poi le lodi ad Embiid: “questo tizio sta facendo un clinic in entrambe le fasi del gioco. Impressionante“.L'articolo NBA,il suo ex: “non èche conosco” SPORTFAIR.

