I debiti di Roma li pagherà Roma

Il problema di rimettere a Roma i suoi debiti : “Svuotato”, secondo La Stampa e Il Fatto. “Azzoppato”, secondo Il Sole 24 Ore. Così si presenta il “salva Roma” uscito dalla tempestosa riunione del Consiglio dei ministri di martedì sera. Con una pioggia di numeri meno tutta a svantaggio del Campidoglio. Un saldo negativo pesantissimo. E i giornali fanno i conti in tasca alla norma stralciata. O affossata. Questi i conti fatti dal quotidiano confindustriale: “Un problema di liquidità che vale ...

debiti grandi e piccoli : a Roma passando per Catania : Sebbene ci sia sempre il rischio dell'eccessiva semplificazione, la tentazione di ricondurre a unità fenomeni che hanno origini apparentemente diverse è sempre molto forte. Non vi resisterò e parlerò di Debiti. È una questione ricorrente, per le famiglie, per le imprese, per gli enti locali, per gli stati nazionali e sovranazionali.Il debito emerge da una temporanea violazione del proprio bilancio. È un ...

Scontro in Cdm sul "salva Roma" - Salvini annuncia lo stralcio : "debiti restano alla Raggi" : Assente il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, impegnato nella registrazione di una trasmissione televisiva

Salva-Roma - battaglia Lega-M5S. Salvini : «Gli italiani non pagheranno i debiti della Raggi» : Nuove tensioni nell’esecutivo al Consiglio dei ministri. Il leader della Lega annuncia lo stralcio di alcuni punti del Salva-Roma

Battaglia Lega-M5S sul “salva-Roma” Salvini : «Gli italiani non pagheranno i debiti della Raggi» : Nuove tensioni nell’esecutivo al Consiglio dei ministri. Il leader della Lega annuncia lo stralcio di alcuni punti del Salva-Roma

Salva Roma - passa il mini stralcio Salvini : "La Raggi si tiene i debiti" : Scontro in Cdm nella notte. passa il Salva-Roma con il mini stralcio. Il leader della Lega: "Raggi si tiene i debiti". Approvate norme per i risparmiatori truffati dalle banche Segui su affaritaliani.it

Salva Roma - passa il mini stralcio Salvini : "Raggi si tiene i debiti" : E' finito dopo oltre 4 ore la riunione del Consiglio dei ministri che ha approvato in via definitiva il dl Crescita. I toni, secondo quanto riferito, sono stati molto accesi tra M5s e Lega con l'irritazione anche del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte... Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini ottiene lo stralcio del Salva Roma : i debiti rimangono alla Raggi : Il vice premier Matteo Salvini ottiene quanto aveva annunciato prima del Cdm: lo stralcio di gran parte della norma Salva

Battaglia Lega-M5S sul “salva-Roma”. Salvini annuncia lo stralcio : “Gli italiani non pagheranno i debiti della Raggi” : È finito dopo oltre 4 ore la riunione del Consiglio dei ministri che ha approvato in via definitiva il dl Crescita. I toni, secondo quanto riferito, sono stati molto accesi tra M5s e Lega con l’irritazione anche del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Ma alla fine è stato trovato una sorta di compromesso: il cosiddetto Salva Roma resta dentro...

Il Governo stralcia il Salva Roma. Salvini : "I debiti restano alla Raggi" : alla fine a spuntarla sembra essere Salvini. "Lega soddisfatta - dice il vicepremier in uscita da un Cdm infuocato - I debiti della Raggi non saranno pagati da tutti gli italiani ma restano in carico al sindaco. stralciati i commi 2,3,4,5,6 della norma". A restare sono solo i punti 1 e 7. Sugli altri deciderà il Parlamento. Diversa, ovviamente, la lettura del M5S. Fonti grilline guardano il bicchiere mezzo pieno e parlano di un Salva Roma ...

Salva Roma - in Cdm ok al mini stralcio. Salvini : «debiti restano alla Raggi» : Caos sul Salva Roma in Consiglio dei ministri nel corso del quale, dopo lo scontro Lega-M5s, sono stati stralciati i commi 2,3,4,5 e 6 della norma «Salva Raggi». «La Lega...

Il Governo stralcia il Salva Roma. Salvini : "Italiani non pagano i debiti della Raggi" : Alla fine a spuntarla sembra essere Salvini. "Lega soddisfatta - dice il vicepremier in uscita da un Cdm infuocato - I debiti della Raggi non saranno pagati da tutti gli italiani ma restano in carico al sindaco. stralciati i commi 2,3,4,5,6 della norma". A restare sono solo i punti 1 e 7. Sugli altri deciderà il Parlamento. Diversa, ovviamente, la lettura del M5S. Fonti grilline guardano il bicchiere mezzo pieno e parlano di un Salva Roma ...

Salva Roma approvato a metà - Lega soddisfatta : «debiti restano alla Raggi» : Caos sul Salva Roma in Consiglio dei ministri nel corso del quale, dopo lo scontro Lega-M5s, sono stati stralciati i commi 2,3,4,5 e 6 della norma «Salva Raggi». «La Lega...

Tra slogan e molliche - le bugie di Raggi sui debiti di Roma : In risposta agli attacchi di Matteo Salvini, che si sarebbe lamentato del trattamento privilegiato riservato ai debiti di Roma Capitale, Virginia Raggi ha diffuso un video con il quale ha preteso di spiegare all’alleato di governo il significato della norma contenuta nel cosiddetto “decreto crescita