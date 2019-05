Giochi delle Contrade a Morbegno | al via oggi la sfida | «Con sano agonismo»

La grande truffa dei joystick : sequestrati cinquemila falsi controller di videoGiochi delle marche più famose : Circa 5 mila controller, dispositivi utilizzati nei videogiochi su playstation, contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza termine di un'indagine sui distributori di prodotti 'hi-...

Rosolino testimonial delle Universiadi a Napoli : 'Saranno i Giochi della Grande Bellezza' : Al via la campagna social in direzione delle Universiadi di luglio. Massimiliano Rosolino inizia il suo viaggio alla scoperta di Napoli 2019: un dialogo itinerante con la mascotte Partenope, per ...

Come i videoGiochi VR esplorano i sintomi e la frustrazione delle malattie neurologiche - articolo : Mary è affetta da demenza e vive a Belmont View, una casa di cura nell'Hertfordshire. Angosciata e disorientata viene condotta con attenzione, da parte del personale sanitario, su una comoda sedia. Una volta sistemata (anche se ancora visibilmente agitata), le viene posizionato sulla testa un visore per la realtà virtuale. "Ooh, guarda lì", dice subito con meraviglia. Mary è seduta su un diorama virtuale di una località marittima. L'effetto sul ...

La settimana delle offerte arriva sul Play Store : Giochi - film e libri scontati fino al 90% : Sul Play Store di Google va di scena la settimana delle offerte, con sconti che raggiungono il 90-% su giochi, film e musica. L'articolo La settimana delle offerte arriva sul Play Store: giochi, film e libri scontati fino al 90% proviene da TuttoAndroid.

Casa delle Armi intitolata a Edoardo Mangiarotti - nel Centenario della nascita del più vincente ai Giochi : "Giornata importante alla presenza della famiglia della scherma e dello sport italiano, di ieri e di oggi. È stata una mia idea quella di intitolare questa palazzina a Edoardo Mangiarotti, così come ...

Konami registra entrate per 1.75 miliardi di dollari grazie al successo dei Giochi mobile e delle iniziative eSport : Per molti giocatori, Konami potrebbe aver commesso qualche passo falso nella sua storia, ma, a ben vedere, l'azienda ha raramente fatto bene come sta facendo in questo momento. Nonostante alcune nuove importanti uscite, il publisher ha registrato entrate incredibili per $ 1,75 miliardi, secondo il suo ultimo report finanziario, segnala Gamingbolt.Questo aumenta i ricavi del 7,8% su base annua, mentre l'utile operativo è ora di 358,9 milioni di ...

L'I.C. De Amicis premia i giovani vincitori delle fasi provinciali dei Giochi Matematici del Mediterraneo : ... A.I.P.M.,, i Giochi Matematici del Mediterraneo hanno come finalità quella di avvicinare gli studenti sin da piccoli al mondo della logica matematica e di fare amare questa disciplina spesso ...

Fortnite da solo non è sufficiente a giustificare il crollo delle azioni nel mondo dei videoGiochi - articolo : I mercati azionari del mondo sono stati piuttosto altalenanti negli scorsi mesi.Uno dei peggiori mesi di di dicembre di sempre è stato seguito da uno dei migliori mesi di gennaio, perciò nessuno sapeva cosa aspettarsi da febbraio. Se siete degli investitori il cui patrimonio è legato ad azioni dell'industria videoludica, la buona notizia è che avete avuto un periodo abbastanza stabile. La cattiva notizia, però, è che quella stabilità si sta ...