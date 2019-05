Contro la crisi | s’inventano il matrimonio con lo sponsor

baritalianews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Laeconomica si fa sentire, e rende la vita difficile, specie a chi vorrebbe fare un passo importante come il, che molte coppie di questi tempi finiscono, scoraggiate con il rimandare.Due futuri sposi, Marco Egidi di Grottammare e Mariangela Chiappini, di Loreto Aprutino, non si sono però persi d’animo, e hanno cercato una soluzione per superare gli ostacoli, organizzando unizzato.L’idea non è del tutto nuova, dato che è nata dopo aver letto su internet di una coppia di Milano che hanno tentato la stessa strada, ma sicuramente è un’idea che sta avendo un buon successo dato che, oltre ad una certa risonanza della storia sui media locali e nazionali, in soli quattro mesi i due giovani hanno già trovato diverse aziende interessate aizzare il loroL'articolola, s’inventano ilcon lo ...

Capezzone : Ieri a #StaseraItalia ?? ?@StaseraItalia? CLIPPINO 2 La diversa situazione di #Salvini e #DiMaio. #M5S in crisi nei… - KellerZoe : @alexdelprete @Keroppo Non mi fido un‘ unghia della Consulta, né della magistratura. Qui siamo a una crisi di regi… - Galadri88150617 : RT @RiccardoDeias: Ripensando a Monti, non posso non volergli bene. Ci ha detto: 1) La crisi serviva a cedere sovranità 2) Soros lo chiamò… -