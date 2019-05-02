trash_italiano : MARIA IN MACCHINA E A ROMA NON C'È TRAFFICO. SE NON VI SEMBRA UN MIRACOLO QUESTO SIGNORI. - romadailynews : Traffico Roma del 02-05-2019 ore 07:30: VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 07:20 MR… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 02-05-2019 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA VIA DEL MARE ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. IN INTERNA, GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA LA CASSIA E LA NOMENTANA. SI VIAGGIA IN CODA, SEMPRE PER Traffico, SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO ...
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA VIA DEL MARE ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. IN INTERNA, GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA LA CASSIA E LA NOMENTANA. SI VIAGGIA IN CODA, SEMPRE PER Traffico, SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO ...
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA PONTINA ALL’APPIA. SI VIAGGIA IN CODA, SEMPRE PER Traffico, SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA PORTUENSE FINO ALLO SVINCOLO DEL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO. IN ZONA LA PISANA, POSSIBILI ...
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA PONTINA ALL’APPIA. SI VIAGGIA IN CODA, SEMPRE PER Traffico, SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA PORTUENSE FINO ALLO SVINCOLO DEL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO. IN ZONA LA PISANA, POSSIBILI ...
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. IL Traffico È SEMPRE SCORREVOLE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO, IN PROSSIMITÀ DELLA GALLERIA GIOVANNI XXXIII CHIUSA, LO RICORDIAMO, FINO AL 4 MAGGIO. NEL ...
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. IL Traffico È SEMPRE SCORREVOLE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO, IN PROSSIMITÀ DELLA GALLERIA GIOVANNI XXXIII CHIUSA, LO RICORDIAMO, FINO AL 4 MAGGIO. NEL ...
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 16:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO, IN PROSSIMITÀ DELLA GALLERIA GIOVANNI XXXIII CHIUSA, LO RICORDIAMO, FINO AL 4 MAGGIO. NELLA ZONA ...
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 16:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO, IN PROSSIMITÀ DELLA GALLERIA GIOVANNI XXXIII CHIUSA, LO RICORDIAMO, FINO AL 4 MAGGIO. NELLA ZONA ...
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE. LA CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO E SULLA TANGENZIALE EST. SCARSO IN QUESTO PRIMO POMERIGGIO ANCHE IL Traffico IN CITTÀ. NELLA ZONA BORGHESIANA, PRUDENZA PER I POSSIBILI ...
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE. LA CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO E SULLA TANGENZIALE EST. SCARSO IN QUESTO PRIMO POMERIGGIO ANCHE IL Traffico IN CITTÀ. NELLA ZONA BORGHESIANA, PRUDENZA PER I POSSIBILI ...
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 14:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TORNATA SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA DA VIA OSTIENSE ALL’AUOTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO, IN PRECEDENZA RALLENTATA PER UN INCIDENTE. Traffico REGOLARE LUNGO TUTTA LA CARREGGIATA ESTERNA. SU VIA DEL FORO ...
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 14:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TORNATA SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA DA VIA OSTIENSE ALL’AUOTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO, IN PRECEDENZA RALLENTATA PER UN INCIDENTE. Traffico REGOLARE LUNGO TUTTA LA CARREGGIATA ESTERNA. SU VIA DEL FORO ...
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA PARZIALMENTE INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA METRO C TRA GROTTE CELONI E PANTANO PER GUASTO TECNICO. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO,PER LA STESSA TRATTA È POSSIBILE UTILIZZARE LA LINEA BUS 107 CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA DI CASAL LUMBROSO E LA VIA DEL ...
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 12:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA PARZIALMENTE INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA METRO C TRA GROTTE CELONI E PANTANO PER GUASTO TECNICO. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO ,PER LA STESSA TRATTA È POSSIBILE UTILIZZARE LA LINEA BUS 107 CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA TRIONFALE E CASAL DEL MARMO E TRA ...
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA METRO C TRA GROTTE CELONI E PANTANO PER GUASTO TECNICO. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO ,PER LA STESSA TRATTA È POSSIBILE UTILIZZARE LA LINEA BUS 107 QUALCHE SPOSTAMENTO IN PIÙ SI REGISTRA RISPETTO ALLE PRIME ORE DELLA MATTINATA PER CI TRASCORRERÀ QUESTA ...