Napoli | stagione finita per Vlad Chiriches | il difensore sotto i ferri

Napoli - operazione alla spalla per Chiriches : stagione finita : Napoli, operazione alla spalla per Chiriches: stagione finita Arrivano buone notizie per il Napoli sul fronte Vlad Chiriches. Il difensore rumeno nella partita contro l’Atalanta aveva rimediato una nuova botta alla spalla, suo tendine d’Achille da ormai oltre un anno. L’ex Tottenham in queste ore ha subito un’operazione e fortunatamente è perfettamente riuscita. L’operazione alla spalla sinistra è stata svolta ...

Fedele : “Napoli stagione deludente! Mettere le curve a 30 euro è fare muro contro muro non fa bene a nessuno! Il mio voto al Napoli è…” : Enrico Fedele sulla stagione del Napoli A Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’, è intervenuto Enrico Fedele, ecco quanto ha dichiarato: “Le curve a 30 euro contro il Cagliari significa fare muro contro muro e questo non fa bene a nessuno. La stagione del Napoli è deludente, quindi al di sotto della sufficienza, volevo dare 4 come voto, ma dico 5 perchè è vero che il Napoli occupa sempre il secondo ...

Biglietti Under 14 – Napoli-Cagliari ultimo evento gratuito della stagione : Napoli-Cagliari è l’ultima partita per la quale sarà possibile acquistare gratis i Biglietti per gli Under 14 accompagnati da un parente. Biglietti Under 14 – La legge numero 41 del 4 aprile 2007 prevede il rilascio dei tagliandi per i minori di 14 anni accompagnati da un parente fino al quarto grado. Nel corso della stagione devono essere almeno 10 gli eventi in cui la Società attua questa particolare agevolazione. Domenica 5 ...

Dalla Spagna : Tra gli obiettivi del Real Madrid per la prossima stagione ci sarebbe anche il bomber del Napoli : Arek Milik, in questa stagione, si è messo alle spalle i problemi fisici avuti nel passato e ha dimostrato a tutti di essere un bomber di grande valore. Il polacco ha segnato fino a questo momento venti reti stagionali.Le prestazioni del bomber ex Ajax non sono sfuggite nemmeno ad alcuni tra i migliori top club europei. Sulle tracce di Milik, come riporta la testata spagnola ChiringuitoTv, ci sarebbe il Real Madrid di Zinedine ...

Napoli - parla Sconcerti : “Stagione deludente - Ancelotti deve spiegare cosa è successo” : Napoli, parla Sconcerti: “Stagione deludente, Ancelotti deve spiegare cosa è successo” Ultime Sconcerti Napoli| L’editorialista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso de Il bello del calcio, trasmissione in onda su Canale 21. Queste le parole di Mario Sconcerti “Io credo che la stagione del Napoli sia stata complessivamente deludente. La cosa più grave è un’altra ...

Napoli - ag. Younes : «Sarà un punto fermo della prossima stagione» : Napoli - " Younes ? Sarà un punto ferma della prossima stagione, ha un gran rapporto con Ancelotti e Mertens ". Queste le parole dell'agente dell'attaccante tedesco Nicola Innocentin , a 'Un Calcio ...

Mercato Napoli - deciso il futuro di Hysaj : sarà ceduto a fine stagione : Mercato Napoli, deciso il futuro di Hysaj: sarà ceduto a fine stagione Mercato Napoli Hysaj| Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino sembra essere arrivata la decisione definitiva sul futuro di Elseid Hysaj. Il terzino destro del Napoli andrà via quasi sicuramente a fine stagione. L’ex Empoli dopo 4 anni è pronto per una nuova avventura ed il Napoli sta già pensando a quelli che potrebbero essere i suoi ...

Ottavio Bianchi parla della stagione di Atalanta e Napoli : L’ex allenatore Ottavio Bianchi, ai microfoni di Rai Radio2 per “Italia Nel Pallone”, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul fenomeno Atalanta: “La parola progetto vuol dire tutto e niente, a Bergamo c’è un vero lavoro, c’è attaccamento da parte del pubblico e della città, già in Serie C c’erano 15 mila persone allo stadio. Ora una fantastica unione di gestione societaria e gestione tecnica ...

Kiss Kiss Napoli – Del Genio : “Non capisco perché c’è tanta insistenza nel definire fallimentare questa stagione” : Il giornalista Paolo Del Genio, ha risposto a delle domande sulla stagione del Napoli, nel corso di Kiss Kiss Napoli. Le sue impressioni: Fare processi dopo una stagione che, per quanto possa essere senza titoli e di costruzione per il prossimo anno, ci sta portando comunque al secondo posto. Non ci sono basi per parlare di fallimento, ma a questo punto lasciate perdere: mi preoccupo per chi ancora pensa al fallimento quando il Napoli ...

L’ultimo gioco è trovare l’aggettivo per la stagione del Napoli. La risposta la dà LeBron James : “Mi sembra sia in corso un gioco di società. trovare l’aggettivo giusto per la stagione del Napoli. Da fallimentare a discreta, da deludente a sufficiente, da insufficiente ad accettabile…” Così ho scritto oggi su Repubblica. Ed ecco che un mio caro amico, Fabio Ambrosino, ha deciso di partecipare al giochino. E mi ha spiegato il suo punto di vista, molto ma molto intrigante, sulla stagione del Napoli. Giungendo a scegliere per ...

Peccato - un finale di stagione non all’altezza del Napoli : Il Napoli si complica il finale di stagione. Perde in casa due a uno contro l’Atalanta e se da un lato conserva sei punti di vantaggio sull’Inter a cinque giornate dalla fine, dall’altra contribuisce ad alimentare il folle clima che c’è a Napoli come se fossimo davanti a una stagione fallimentare. Assurdità di un ambiente che vive immersa in una realtà virtuale. E non tanto per i fischi a fine partita, quanto per il clima ...

Napoli - obiettivi raggiunti e rammarico : analisi della stagione : Non aver rinforzato la rosa di Ancelotti in maniera adeguata ha senza dubbio pesato molto nell'economia di un girone deciso di fatto dal doppio confronto con la Stella Rossa, in pratica la ...