Huawei poteva accedere davvero ai nostri cellulari Dobbiamo aspettarci altre sorprese?

(Di giovedì 2 maggio 2019) Se i problemi sono stati risolti, significa che i problemi c’erano. Una ovvietà del genere riporta alla mente il grande Max Catalano oppure il celeberrimo Forrest Gump, ma la questione è talmente seria da sgombrare subito la scena dal musicista della gang di Renzo Arbore in Quelli della notte o da personaggi della cinematografia da Oscar. I problemi sono quelli degli apparatio, a esser più precisi, sono quelli che certi dispositivi elettronici possono generare a chi se ne avvale, dal piccolo consumatore alla ciclopica realtà dell’architettura di telecomunicazioni di un Paese. La storia è sempre la stessa e – visto il suo lento trasformarsi in epopea – non ci sarà da stupirsi se le relative scene finiranno nei policromi dipinti sulle fiancate di qualche carrettino siciliano 2.0, rigorosamente driverless.Parliamo della vexata quaestio dell’affidabilità dei gioielli ...

