Cenacolo chiuso il 1° maggio | la direttrice | «Non c' è stato il tempo di avvisare tutti»

Milano - il Cenacolo vinciano resta chiuso il 1 maggio. La protesta dei visitatori. FOTO : Milano , il Cenacolo vinciano resta chiuso il 1 maggio. La protesta dei visitatori. FOTO Il polo museale di Santa Maria delle Grazie, che ospita il capolavoro di Leonardo da Vinci, inaccessibile nella giornata della Festa dei Lavoratori per mancanza di custodi. I visitatori mostrano le prenotazioni sui fogli stampati: "Era ...

Se oggi trovate chiuso il Cenacolo non date la colpa alla malasorte : Non sempre la scampagnata del Primo maggio fa rima con la bellezza dell’arte. Se oggi, ciondolando verso San Giovanni in attesa del Concertone, vi pungesse vaghezza, a voi o a migliaia di turisti stranieri, di infilarvi dentro al Colosseo, lo trovereste aperto: hic sunt leones, ma gloria della Festa