Autovelox | un decreto per fermare quelli selvaggi

corrieredellosport

(Di giovedì 2 maggio 2019) La commissione Trasporti della Camera dei Deputati ha votato all'unanimità la risoluzione presentata da Simone Baldelli di Forza Italia con la quale viene chiesto unper un ' uso corretto e ...

Viaggiaresicuri : Un decreto per regolamentare l'autovelox entro maggio? Staremo a vedere. - TorinoNews24 : Autovelox 'selvaggio' – Sorridono gli automobilisti: entro fine mese un decreto per evitarlo... - Adoc_piemonte : Autovelox 'selvaggio' , entro maggio un decreto per evitarlo - Norme e Istituzioni - -