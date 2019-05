Tornado Romania | l'incredibile video girato dal pullman inghiottito dal vortice!

Tornado Romania - video girato da un pullman :

Romania : colossale Tornado di sabbia rovescia autobus con 39 persone a bordo : Un gigantesco tornado si è scatenato in Romania, alzando un colossale turbine di sabbia. Le immagini raccolte da un automobilista di passaggio sono stupefacenti. Per fortuna non si segnalano morti, anche se secondo alcune fonti un intero autobus con 39 persone a bordo è stato sollevato e rovesciato. Al momento i feriti sarebbero una decina. Simili eventi meteorologici, sino a pochi anni fa inconcepibili in Europa, con i cambiamenti climatici in ...

Meteo - grandine - piogge torrenziali e un grande Tornado in Romania : rovesciato un bus. Danni e feriti [FOTO e VIDEO] : Forte maltempo in Romania, colpita in queste ore da piogge torrenziali, grandine e uno spaventoso tornado. Immagini mozzafiato quelle che provengono da Drajna, nel distretto di Prahova, nel sud-est del Paese, dove si è formato un grande e terrificante tornado, come mostrano i video che trovate in fondo all’articolo. Paura tra gli automobilisti che transitavano nell’area e che si sono ritrovati di fronte l’inquietante sagoma del grande tornado. ...

Meteo - forte maltempo in Romania : grandine - piogge torrenziali e un grande Tornado. Danni e feriti [FOTO e VIDEO] : forte maltempo in Romania, colpita in queste ore da piogge torrenziali, grandine e uno spaventoso tornado. Immagini mozzafiato quelle che provengono da Drajna, nel distretto di Prahova, nel sud-est del Paese, dove si è formato un grande e terrificante tornado, come mostrano i video che trovate in fondo all’articolo. Paura tra gli automobilisti che transitavano nell’area e che si sono ritrovati di fronte l’inquietante sagoma del grande tornado. ...