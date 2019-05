Scritte contro Guido Rossa | Anpi ripulirà le scritte Cgil | Figura esempio per il

Vernice rossa su sede Lega di Bergamo : Scritte offensive contro Salvini : Roma – “Ecco come hanno ridotto stanotte la sede elettorale della Lega a Bergamo , con tanto di scritta Salvini muori sul marciapiede. Vigliacchi, violenti, penosi nazisti rossi, spero vi prendano. Piu’ ci attaccate, piu’ ci date forza”. Matteo Salvini , vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, lo scrive su Twitter pubblicando alcune foto della sede in questione imbrattata con della Vernice ...

Lega : Scritte contro Gelarda - M5S Palermo 'Ha tradito elettori passando con Salvini' : Palermo , 20 apr. (AdnKronos) - "Nel messaggio rivolto da ignoti al leghista Gelarda non vediamo una intimidazione, ma una constatazione dei fatti. Chi vota o sostiene la Lega nord non può essere amico della Sicilia. Gelarda ha certamente tradito i propri elettori abbandonando il Movimento 5 Stelle e

Lega : 'Traditore della Sicilia' - a Palermo Scritte contro Gelarda (2) : (AdnKronos) - "La Lega opera ed agisce sui territori con i suoi uomini e le sue donne migliori, intimidazioni di questo tipo non ci spaventano - dichiara Candiani - Casomai ha tradito la Sicilia chi non si è preso cura delle strade, degli ospedali e del territorio, non certo chi con caparbietà, come