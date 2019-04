milanotoday

(Di martedì 30 aprile 2019). Di questa accusa dovrà difendersi il. La Procura di Milano, infatti, ha notificato l'avviso di conclusione indagini, che prelude alla richiesta di processo. ...

AntonioCostab10 : RT @LaCoco97: Dovremmo essere tutti vicini a Michele Bravi. Non solo i fans, ma tutti. Perché Michele prima di essere un cantante é una per… - papersouls_ : RT @LaCoco97: Dovremmo essere tutti vicini a Michele Bravi. Non solo i fans, ma tutti. Perché Michele prima di essere un cantante é una per… - francesco_bigno : Il cantante Michele Bravi indagato per omicidio stradale -