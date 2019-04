minformonline : A Torino finisce 2-0 per i granata, il Milan perde la partita ed il quarto posto. Dopo un primo tempo equilibrato,… - TelevideoRai101 : Serie A, posticipo Torino-Milan 2-0 - CFNFMCalcio : RT @CFNFMCalcio: torino-milan-posticipo-champions-olimpico-gattuso-cutrone -

Ilsogna ad occhi aperti:battuto (2-0) e agganciato unin caduta libera e oggi fuori dalla Champions. Pochi brividi:punizione larga di Ansaldi al 17', Sirigu si oppone coi pugni a Suso e chiude in uscita bassa su Calhanoglu (44'). Ripresa. Mazzarri espulso per proteste, poi rigore per i granata (contatto Kessie-Izzo): Belotti spiazza Donnarumma (58').La traversa di Bakayoko (testa) precede il raddoppio dal limite di Berenguer al 69'.Sirigu nega il 2-1 a Bakayoko (80'), il rosso a Romagnoli (applauso a Guida) chiude la gara