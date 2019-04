TelevideoRai101 : Trump riceverà Xi Jinping a Casa Bianca - RadioEnjoy_2010 : Tiger Woods riceverà la Presidential Medal of Freedom da Donald Trump -

Il presidente americanoha annunciato, ma senza indicare una data, chepresto il leader cinese Xialla, in quella che potrebbe essere l'occasione per la firma dello storico accordo commerciale tra le due principali economie mondiali Laintanto ha informato che il Segretario al tesoro Steve Mnuchin e il rappresentante Usa al commercio, Robert Lighthizer,saranno prestissimo a Pechino per una nuova tornata di colloqui,mentre l'8 maggio sarà a Washington il vicepremier cinese Liu He.(Di venerdì 26 aprile 2019)