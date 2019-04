Mi fa venire i conati! Fedez litiga con Larus, figlio trapper di Ignazio La Russa

Con queste parole inizia il racconto del cantante, che prosegue: "Lui ci tiene a farmi notare che è risentito del fatto che io in passato abbia fatto affermazioni su suo padre e sul sistema che ha contribuito a creare nel nostro Paese. Ho cercato di spiegargli che non era nulla di personale, e che era il mio modo di esprimere un'opinione. E che in caso avessi detto qualcosa di scorretto, avendolo fatto in maniera pubblica, potevano querelarmi... Morale delle favola, mi dice: 'Vorrei vedere quanto andrai alle riunioni a scuola per tuo figlio con tutti quei tatuaggi addosso'. Come se il mio avere tatuaggi mi identificasse e etichettasse come una persona poco civile e stupida. In tutta risposta gli ho detto che suo padre gli ha insegnato benissimo il concetto di xenofobia. A quel punto lui mi ha mandato a f****o. Ci mancavano solo i figli di politici che fanno la trap. Già a dirlo mi vengono i conati", ha continuato a raccontare l'ex giudice di X Factor.