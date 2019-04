Porto Cervo | ritrovato un capodoglio con 22 chili di plastica nello stomaco

vanityfair

(Di lunedì 1 aprile 2019) Ilspiaggiato aIlspiaggiato aIlspiaggiato aIlspiaggiato aIlspiaggiato aDopo la balena trovata senza vita, spiaggiata, in Indonesia, vicino al parco naturale di Wakatobi, con 6die quella morta per shock gastrico al largo delle Filippine, che in corpo ne aveva ben quaranta, anche in Italia è stato recuperato un cetaceo ucciso da una massa diUn giovaneche vagava, in agonia, tra il Tirreno e le Bocche di Bonifacio, è stato soffocato da 22di materiale: i biologi della onlus SeaMe Sardinia l’hannonella spiaggia di Cala Romantica, in una piccola baia vicino a. Era una femmina di otto metri che aveva da poco abortito: è stato rinvenuto anche il feto di due metri e quaranta, in parziale ...

