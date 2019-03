L’Isola dei Famosi – La Finale 12° puntata del 1 aprile 2019

Silvia Toffanin fa una rivelazione sui naufraghi de L’Isola dei Famosi : Verissimo: Silvia Toffanin annuncia l’ospitata di tutti i concorrenti dell’Isola dei Famosi Sabato 6 aprile andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Al termine dell’appuntamento di sabato 30 marzo Silvia Toffanin ha annunciato che, in esclusiva, ospiterà tutti i naufraghi dell’edizione che terminerà lunedì 1° aprile dell’Isola dei Famosi. Posto d’onore, ovviamente, lo avrà il vincitore o la vincitrice ...

Paolo Brosio in lacrime a Verissimo : ecco quanti chili ha perso alL’Isola dei Famosi : Paolo Brosio dimagrito dopo l’Isola dei Famosi: quanti chili ha perso grazie al reality show Prima intervista dopo l’Isola dei Famosi per Paolo Brosio. Il giornalista è apparso a Verissimo più dimagrito e abbronzato del solito. Tutto merito dell’Honduras, dove il conduttore è rimasto per ben 54 giorni. Grazie al reality show Brosio ha perso […] L'articolo Paolo Brosio in lacrime a Verissimo: ecco quanti chili ha perso ...

Jo Squillo : età - marito e biografia. Chi è alL’Isola dei Famosi 2019 : Jo Squillo: età, marito e biografia. Chi è all’Isola dei Famosi 2019 Chi è Jo Squillo Jo Squillo, nome di battesimo Giovanna Coletti è nata a Milano il 22 giugno 1962. L’esordio nel mondo dello spettacolo arriva grazie alla musica, negli anni Ottanta, quando inizia a far parte del movimento punk italiano e pubblica così il 45 giri “Sono cattiva/Orrore“, nel quale si riscontrano diversi accenni anti-maschilisti, con il ...

Abdelkader Ghezzal alL’Isola dei Famosi : chi è - carriera e biografia : Abdelkader Ghezzal all’Isola dei Famosi: chi è, carriera e biografia Chi è il fratello di Ghezzal Abdelkader Ghezzal è nato a Decines Charpieu il 5 dicembre 1984. Il suo segno zodiacale è il Sagittario, è alto un metro e ottantatré centimetri e ha occhi e capelli castani. La carriera da giocatore Abdelkader Ghezzal ha avuto una breve carriera calcistica. Inizia a giocare nel Vaulx en Velin e nel 2000 si trasferisce nella squadra ...

Maria De Filippi : «Sfatiamo questa storia che ho potere». E sulL’Isola dei Famosi : «In un programma sulla sopravvivenza - non interessano gli amorazzi» : Maria De Filippi Il rapporto con i vertici Mediaset e il potere, la concorrenza e gli ascolti ma anche L’Isola dei Famosi e Adrian, Maria De Filippi, in vista dell’imminente serale di Amici rilascia un’intervista a Repubblica toccando vari temi. A cominciare dall’”onnipotenza” che avrebbe in quel di Cologno. Maria – che ha da poco incontrato per la prima volta Marina Berlusconi (“è ...

Maria De Filippi : il suo ruolo a Mediaset e la frecciatina a L’Isola dei famosi : Maria De Filippi a gamba tesa su l’Isola dei famosi: ecco cosa pensa sul caso Riccardo Fogli Maria De Filippi, in un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, ha espresso oggi un suo parere su l’Isola dei famosi e sul tanto chiacchierato caso Corona – Fogli. L’attacco dell’ex re dei paparazzi al cantante? Non è piaciuto […] L'articolo Maria De Filippi: il suo ruolo a Mediaset e la frecciatina a ...

L’Isola dei Famosi : Marina lancia un sospetto su Sarah Altobello : Marina La Rosa dell’Isola esprime perplessità su Sarah Altobello: la confessione E’ appena andata in onda una nuova puntata del daytime de L’Isola dei Famosi. E in questa occasione ad aver fatto molto parlare è stata Marina La Rosa, la quale ha lanciato un sospetto su Sarah Altobello che ha lasciato tutti di stucco. Cosa ha detto? La leader della settimana, parlando con Marco Maddaloni, ha rivelato: “Canta e balla però ...

L’Isola dei Famosi : Marina La Rosa lancia una nuova frecciata a Soleil : Marina La Rosa dell’Isola dei Famosi fa un’affermazione pungente su Soleil E’ andata in onda anche oggi una nuova puntata del daytime de L’Isola dei Famosi 14. E in questa occasione ad aver fatto molto discutere è stata la leader Marina La Rosa, la quale ha lanciato una nuova frecciatina nei confronti di Soleil Sorge. Cosa ha detto stavolta? La naufraga del reality vip condotto da Alessia Marcuzzi, in uno dei vari ...

Concorrenti favoriti alL’Isola dei Famosi? Su Instagram la verità di Alvin : L’inviato del programma ha risposto alle critiche di chi ha accusato la produzione di preferire determinati Concorrenti...

Alba Parietti dice la sua su Alvin : chiarimenti dopo lo sfogo a L’Isola dei famosi : Alba Parietti chiarisce il suo pensiero su Alvin: ecco perché ha perso la pazienza ieri sera a l’Isola dei famosi Ieri sera, durante la diretta de l’Isola dei famosi, qualcuno ha fatto perdere la pazienza ad Alba Parietti. L’opinionista, intenta a chiedere spiegazioni circa la dubbia validità della prova leader, non ha molto gradito il […] L'articolo Alba Parietti dice la sua su Alvin: chiarimenti dopo lo sfogo a ...

L’Isola dei Famosi - Stefano Bettarini : Nicoletta fa un’ammissione : Stefano Bettarini all’Isola dei Famosi 2019. Nicoletta Larini: “Non sono più gelosa” A parlare è Nicoletta Larini, compagna di Stefano Bettarini, attualmente in fase di rientro dall’Honduras dopo L’Isola dei Famosi. Nel corso dell’intervista (pubblicata su Nuovo Tv), la figlia dell’ex pilota di Formula 1 ha confessato: Non sono più gelosa di Stefano […] Dopo Temptation Island non ho più paura di ...

Se L’Isola dei Famosi affonda Il Nome della Rosa - qualcosa è andato storto : perché la serie Rai non è piaciuta? : La produzione televisiva de Il Nome della Rosa non è riuscita nel grande intento di riportare in auge il best seller di Umberto Eco. Lo avevamo detto fin dall'inizio: trasportare questa opera monumentale sullo schermo non è un'impresa facile. Eppure il film del 1986, pur con gli opportuni tagli per dovere logistico, aveva convinto pubblico e critica. Ma se arriviamo a un punto in cui L'Isola dei Famosi affonda Il Nome della Rosa negli ...

Ascolti tv - Il nome della rosa chiude sfiorando i 4 milioni e battendo L’Isola dei famosi : Chiusura in leggera ripresa rispetto alla scorsa settimana per Il nome della rosa che vince il prime time del 25 marzo con 3.960.000 telespettatori e uno share del 16,95%. Ascolti tv prime time Secondo gradino del podio per la semifinale de L’Isola dei famosi, che su Canale5 è stata seguita da 2.970.000 telespettatori pari a uno share del 18,3%. Terzo posto per Made in Sud che su Rai2 ha totalizzato 1.931.000 telespettatori paria uno share ...

