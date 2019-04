L’antisemitismo di Corbyn minaccia tutti

ilfoglio

(Di lunedì 1 aprile 2019) "Finalmente il governo britannico ha riconosciuto Hezbollah come organizzazione terroristica”, ha scritto l’editorialista del Times Melanie Phillips sul Jerusalem Post. “In passato, i ministri ne avevano censurato soltanto l’ala militare, facendo finta che Hezbollah avesse anche una legittima funzio

DogeMocenigo : RT @andreazanardo: 1/2 L’espulsione di Jackie Walker potrebbe fornire argomenti ai sostenitori italiani di Jeremy Corbyn che credono e vogl… - andreazanardo : 1/2 L’espulsione di Jackie Walker potrebbe fornire argomenti ai sostenitori italiani di Jeremy Corbyn che credono e… - sigeardo : @JohannesBuckler In UK Geremia Corbyn è sotto accusa per l’antisemitismo che si ritiene abbia espresso in diverse o… -