Il falegname Di Battista tornerà soltanto se M5s crolla alle Europee

M5s - torna Di Battista : non mi candido in Europa - seguo un corso di falegnameria : Alessandro Di Battista rompe il silenzio, durato ben 40 giorni, su Facebook e annuncia con chiarezza che non si candidera' alle prossime elezioni europee. "Io sto benissimo", esordisce. "Quando sono tornato dal mio viaggio, il Movimento mi ha chiesto di dare un po' una mano", dice, "e ho anche subito accettato perche' temevo di deludere tante persone e per senso del dovere. Ci ho riflettuto: ti vuoi candidare? la risposta fondamentalmente e' ...

