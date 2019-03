Udinese-Genoa 2-0 | scintille nello spogliatoio rossoblù

Serie A. Tudor ok alla prima - Udinese batte Genoa 2-0 : Calcio, Serie A. Ritorno vincente per Igor Tudor sulla panchina dell'Udinese. alla Dacia Arena i friulani conquistano una vittoria cruciale

Udinese-Genoa 2-0 - passa avanti friulani verso salvezza. Lite in spogliatoio : L'Udinese aveva bisogno dei tre punti per mettere un po' di spazio tra se' e la zona retrocessione e ha portato a termine la missione salendo a 28 punti in classifica a +4 sul Bologna terzultimo. Con una partita attenta, resa facile dal gol segnato all'avvio, batte il Genoa in casa per 2-0. Un Genoa senza dubbio meno motivato, coi suoi 33 punti a meta' classifica e in acque decisamente piu' tranquille. E infatti sono i padroni di casa a partire ...

L'Udinese riparte contro il Genoa : 2-0 ed esordio vincente per Tudor : L'Udinese di Igor Tudor risorge alla Dacia Arena contro il Genoa di Cesare Prandelli. I padroni di casa avevano bisogno di una vittoria che puntualmente è arrivata grazie alle reti, una per tempo, siglate da Okaka e Mandragora. La sfida è stata equilibrata anche se i friulani hanno mostrato di avere più fame. Con questa vittoria L'Udinese stacca l'Empoli e si porta a quota 28 punti, a più due sulla Spal e a meno quattro dal Sassuolo. Il Genoa, ...

