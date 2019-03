Ricordare per dimenticare

Leonardo - il tour americano parte da Miami per Ricordare i 500 anni : Il simbolo della eccellenza italiana nel mondo sarà infatti protagonista di un tour negli Stati Uniti . Si tratta di 'Leonardo's Way', la via di Leonardo che toccherà dieci città degli States. Una ...

Fabrizio Frizzi : gli appuntamenti Rai per Ricordare l’amato conduttore : Fabrizio Frizzi Il sorriso gentile e famigliare di Fabrizio Frizzi non si è spento. I telespettatori, infatti, lo ricordano ancora molto bene: entrava nelle loro case con una cordialità spontanea, senza dubbio rara. Ad un anno dalla scomparsa del popolare conduttore (avvenuta il 26 marzo scorso), la Rai gli renderà omaggio nei principali programmi e negli spazi informativi. “Il sorriso di Fabrizio Frizzi“, quello a cui facevamo ...

Fabrizio Frizzi : gli appuntamenti Rai per Ricordare l’amato conduttore : Fabrizio Frizzi Il sorriso gentile e famigliare di Fabrizio Frizzi non si è spento. I telespettatori, infatti, lo ricordano ancora molto bene: entrava nelle loro case con una cordialità spontanea, senza dubbio rara. Ad un anno dalla scomparsa del popolare conduttore (avvenuta il 26 marzo scorso), la Rai gli renderà omaggio nei principali programmi e negli spazi informativi. “Il sorriso di Fabrizio Frizzi“, quello a cui facevamo ...

Palermo - incendiata l’auto di un’attivista di Libera volto della Giornata per Ricordare le vittime delle mafie : l’automobile di Chiara Natoli, attivista dell’associazione Libera – Nomi e numeri contro le mafie, è stata data alle fiamme a Palermo sotto casa sua. Lo riporta l’edizione locale di Repubblica. Natoli è uno dei volti della manifestazione organizzata il 21 marzo in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno che si tiene il primo giorno di primavera per ricordare le vittime delle organizzazioni mafiose.”Contro Chiara e ...

Imperia : al Liceo Vieusseux il convegno per Ricordare Stephen Hawking. 'Grande genio della storia recente'/Foto e video : A illustrare i vari temi legati alla figura di Stephen Hawking sono stati esperti provenienti da università italiane ed europee 22 Marzo 2019 - 18:26 - Imperiapost Grande interesse oggi al Liceo ...

Geologia : un platano per Ricordare il prof. Lentini : Il suo lavoro più complesso e faticoso, ma anche più prestigioso è stato quello che ha visto nascere “La carta geologica della Sicilia” in scala 1:250.000, una delle pietre miliari della Geologia del Mediterraneo e oggi Carta ufficiale dello Stato: strumento di base per la conoscenza fisica del territorio e presupposto fondamentale per qualsiasi intervento finalizzato alla difesa del suolo e allo studio dell’inquinamento ambientale, alla ...

Giornata contro le mafie 2019 - 10 libri che ripercorrono le stragi di Cosa Nostra per Ricordare tutte le sue vittime innocenti : Per capire chi era Paolo Borsellino bisogna conoscere anche la Sicilia. A unire il racconto dei luoghi e dell’uomo è Francesco D’Adamo in “Grandissimi. Falcone e Borsellino, paladini della giustizia” (Edizioni El). Un libro che insegna come si può essere grandi fin da piccoli. Una lezione di vita per tutti, per grandi e piccini. L'articolo Giornata contro le mafie 2019, 10 libri che ripercorrono le stragi di Cosa Nostra per ricordare tutte le ...

Casal di principe le celebrazioni. In 20mila per Ricordare don Giuseppe Diana : Vogliamo un mondo nuovo e lo vogliamo fare tutti insieme». C'è poi l'orgoglio delle parole del sindaco Renato Natale, anche lui amico di don Peppe. «La primavera è cominciata 25 anni fa non oggi. Ci ...

A Novara la marcia di Libera per Ricordare tutte le vittime innocenti delle mafie : Oltre alla marcia, i partecipanti potranno approfondire la conoscenza di mafie e corruzione partecipando ai seminari pomeridiani, a spettacoli teatrali e le attività animative di piazza. Saremo a ...

Un francobollo per Ricordare Don Peppe Diana - a 25 anni dalla sua morte : A 25 anni dalla scomparsa di Don Peppe Diana, il sacerdote di Casal di Principe che pagò con la vita la lotta alla camorra, un francobollo emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico. A...

Milano - mega murales in Darsena per Ricordare Dax e corteo antifascisti per la città : 'La lotta non si arresta. Contro carcere e capitale, complici e solidali' e il volto di Dax: è il nuovo murales che in Darsena, a Milano, ricorda Davide Cesare, il militante di sinistra ucciso nella ...

Nanga Parbat - Venerdì lutto cittadino a Sezze per Ricordare Daniele Nardi : Il sindaco Sezze, Sergio Di Raimo, ha proclamato con una ordinanza il lutto cittadino per la giornata di Venerdì in ricorco dell’alpinista Daniele Nardi, originario e residente proprio nel comune lepino. Nelle scuole del comprensorio verra’ ricordata la figura di Nardi e Ballard mentre in paese i cittadini potranno esporre un drappo bianco dalle finestre delle loro abitazioni “a dimostrazione – ha scritto il sindaco ...

Fukushima - otto anni fa la catastrofe. Il Giappone si ferma per Ricordare : Il Giappone si ferma a commemorare l'ottavo anniversario dalla catastrofe di Fukushima, quello che è conosciuto come il triplice disastro: il sisma di magnitudo 9 che ha generato il successivo tsunami,...

Un musical per Ricordare Pino Daniele : Venerdì sera, a Milano, ha debuttato Musicanti, il musical con le canzoni di Pino Daniele.Ha dunque aperto le porte un locale strepitoso dall'atmosfera avvolgente, in una consonanza di voci e di strumenti, in accordo col cuore.Il locale si chiama Ue' man e occupa il palcoscenico del Teatro Arcimboldi e tornerà in scena la prossima settimana a partire da giovedì, per tutto il weekend.Il Ue' man, tempio dei musicanti ...